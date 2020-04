Ženu posedlou plastikami odmítli lékaři operovat. Hrozí jí infekce

Žena se živí jako glamour modelka a přiznává, že je na úpravách svého vzhledu závislá. Plastické operace jí dělají dobře po psychické stránce a miluje čas, kdy se může těšit na další.

Proto je rozhodnutá, že pro plastiku pozadí pojede klidně přes půl světa. Myslí si, že je její tělo proporčně nevyvážené a chtěla by mít větší zadek.

Poslední operaci absolvovala v Německu, tu nynější plánovala v Los Angeles. Tam ji však známí lékaři z pořadu Botched odmítli s tím, že už by pro ni další mohla být příliš nebezpečná kvůli anestezii i reakci jejího těla na silikon.

„Foxy má největší ňadra, jaká jsme zatím viděli. Už jsme tu měli mnoho žen s různými přáními. To její není zdaleka tak neobvyklé, ale odmítli jsme, protože tady už by šlo o zdraví,“ sdělil jeden z lékařů. Žena už si pozadí nechávala v minulosti upravovat.

Do pozadí jí lékaři aplikovali její tuk, který předtím odebrali z různých částí těla. Ten však zadek udělal nesouměrným a nyní příliš nedrží tvar ani po cvičení. Podle lékaře Nassifa by během operace mohlo dojít k infekci a hrozila by celková sepse. To si modelka nepřipouští.

„Chci podstoupit další operaci, abych mohla být se svým tělem plně spokojená. Přeji si silikonové implantáty, které budou držet tvar pozadí. Já věřím, že se najde řešení. Najdu kliniku, kde nebudou mít problém takovou operaci udělat. Neznám lepší pocit, než když se probudím po operaci a vidím, jak jsem se zase změnila,“ sdělila pro Daily Mail.

Mnoho lidí cestuje z USA do Turecka, kde lékaři na klinikách provádějí operace, které jiní odmítli. Možná se tam po skončení koronavirového šílenství dostane také. Nyní však kvůli koronaviru sama uznává, že bude třeba operaci odložit.