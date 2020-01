Válečný veterán touží po změně pohlaví, za ženu se převléká od pěti let

Andree je dvaapadesát let a konečně se cítí po letech strádání šťastná. Roky se bála o svých myšlenkách komukoli říct. S manželkou má tři děti a nikdo z rodiny neměl tušení, že je něco špatně.

Po nocích přitom Andrea ještě jako muž obouvala dámské šaty a lodičky a alespoň na okamžik byla sama sebou. Až v roce 2015 sdělila spolupracovníkům a rodině, že se cítí být ženou. Stalo se to ve chvíli, kdy měla jít ještě jako Andrew do výslužby. Dnes se živí rozvážením jídla.

„Rodina přijala mou proměnu kupodivu dobře. S mou bývalou ženou máme dobré vztahy. Rozvedli jsme se krátce poté, co jsem jí sdělila, že se necítím být mužem,“ sdělila Andrea pro server Birminghammail.co.uk.

Pravidelně se stýká i se svými dospívajícími dětmi, kteří ho v jeho rozhodnutí maximálně podporovaly. „Od rodiny ani spolupracovníků jsem neslyšela žádné negativní komentáře a všechny reakce byly pozitivní,“ popisuje.

Už v dětství Andrew věděl, že není jako ostatní kluci. V pěti letech začal chodit do šatníku matky a převlékal se za ženu. Andrea ještě nepodstoupila kompletní přeměnu v ženu. Až v tomto roce ji čeká hormonální léčba a posléze i operace, během které jí budou odstraněny mužské pohlavní orgány. Nyní se jako žena obléká, líčí a češe.

„Když jsem řekla světu pravdu, byl to ten nejšťastnější den v mém životě, Neskutečně se mi ulevilo, že už nemusím denně předstírat, jaký jsem drsňák. Konečně jsem to mohla být já. Kéž by nikdo nemusel skrývat své pravé já,“ doplnila.