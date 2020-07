Žena si přestala barvit vlasy a v pětapadesáti letech se stala modelkou

V minulosti měla ze svého vzhledu úzkostné stavy, nebyla spokojená sama se sebou a za svou hubenou postavu se styděla. Po letech barvení vlasů se na tento proces vykašlala a začala si užívat přirozený vzhled. To ji dostalo až do světa modelingu. Agent její dcery Amelie totiž hledal modelky s šedými vlasy a zaujala ho právě ona.

„Neměla jsem šťastné dětství. Pocházím z rozvedené rodiny. Vždy jsem toužila jen po rodině a dětech. Mám dvě děti díky umělému oplodnění. Ani ve snu by mě nenapadlo, že by mě někdy po padesátce mohlo potkat takové štěstí. Že nastartuji kariéru, kterou jsem do té doby neměla, a proniknu do zcela jiného světa,“ sdělila modelka pro Daily Mail.

Roky se snažila být pro okolí dokonalá, pečovala o sebe, barvila si vlasy a perfektně se líčila. Až když díky šedým vlasům přiznala své pravé já, našla životní štěstí.

„Být sama sebou není jednoduché, ale je to správná cesta. Neříkám, že o sebe nepečuji, ale ukazuji své pravé já,“ myslí si.

Cvičí, aby se udržovala ve formě. Nikdy nejí snídaně a není fanynka sladkého jídla. Raději se zakousne do ovoce nebo zeleniny. Ani tučné nevyhledává. Jsou to zkrátka potraviny, které jí nechutnají. Díky tomu má stejně dobrou postavu jako její třiadvacetiletá dcera.

„Díky mému neobvyklému vzhledu se mi dostává velké pozornosti od mužů. Skládají mi komplimenty, ale říkají, že vypadám stará. Neuráží mě to. Je přirozené, že jsou dnes lidé zvyklí pouze na starší ženy s šedými vlasy,“ dodala.

Svůj příběh zveřejnila, aby dodala sílu ženám ve svém věku, které mají své sny, ale nemají odvahu je plnit. Ona sama vše zvládla jen díky podpoře rodiny.