O lásku se neprosí. S citově nedostupným mužem budete stálou prosebnicí

Koncem roku bude mít na stanici HBO Max premiéru pokračování seriálu Sex ve městě s názvem And Just Like That. Vrací se i postava pana Božského, po němž celá generace žen vzdychala a spolu s kudrnatou Carrie se trápila touhou. Divačky sice ostošest držely palce sympatickému a manuálně zručnému Aidanovi, který byl ve svých citech upřímný, vycházel s kamarádkami hlavní hrdinky a chtěl si ji vzít. Jenže někde na pozadí v nich pan Božský rozechvíval jejich temné struny, takže vlastně chápaly, proč do vztahu s ním Carrie znovu a znovu padá.

Pan Božský je vzorovým příkladem citově nedostupného muže, který ve snaze vyhnout se emocionální intimitě kolem sebe vytváří bariéry. Je dobré si uvědomit, že ve vztahu s ním vždy taháte za kratší konec lana. Pokud vůbec ve vztahu jste, což vlastně občas ani nevíte, protože je to jako na houpačce. Jestli se nechcete roky, ba desetiletí po vzoru Carrie Bradshawové takhle nejistě houpat a trápit a odhánět od sebe hodné kluky, měla byste se od citově nedostupných mužů držet dál. Nemusí to být alkoholici, násilníci či hazardní hráči, i tak je vztah s nimi patologický a ano – měli by vyhledat psychoterapeuta.