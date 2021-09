Jak jste spokojení se svým vztahem? Udělejte si test

Většina lidí má představu, že stačí najít si toho pravého nebo tu pravou a pak už není třeba nic dělat, jen si užívat až do konce života štěstí, klid a harmonii se svou drahou polovičkou. Tahle romantická verze lásky a partnerského vztahu ale bohužel existuje jen v pohádkách, písničkách a zamilovaných filmech.

V reálném životě to funguje jinak. Když se svým partnerem chceme žít až do konce svých dní a mít šťastný vztah, předpokládá to, že musíme dodržovat určitá pravidla hry.

Podle studií je 55 procent lidí spokojených, mnozí si ale přejou, aby jejich partnerský vztah byl harmoničtější a zůstal takový navždy. Občasné hádky jsou přitom samozřejmě celkem normální. Oboustranná empatie, humor a ochota poslouchat jsou důležitými předpoklady na kamenité cestě k celoživotní lásce.

O tom, že opravdu existuje, je přesvědčených až 63 procent Čechů. Jenže trvalá láska vyžaduje práci. To znamená, že musíme o toho druhého stále usilovat. Vztahové problémy, hádky a konflikty k tomu přitom patří. V nebezpečí se ocitne vztah jenom tehdy, když máme dlouhodobě pocit, že víc dáváme, než nakonec dostáváme.

Aby konflikty nenarůstaly do neúnosné míry, je třeba neustále zaměřovat pozornost na partnerovy pozitivní stránky. Zcela jistě nějaké mít musí, protože kvůli nim jste si ho také vybrali. To zní přece logicky, ne?