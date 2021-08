Fenomén sedmi let. Krizi, která je strašákem vztahů, se dá předejít

Sedmiletá krize je častokrát přetřásaným a zkoumaným fenoménem. Podle již zesnulého amerického psychologa Lawrence Kurdeka pro ni dokonce existuje vědecký důkaz. On sám svého času několik let sledoval více než 500 manželských párů. Po deseti letech partnerství spolu zůstalo jen 93 z nich. Zbývající se buď rozešly, nebo odmítly pokračovat ve studii. Potvrdilo se prý, že pokud má manželství skončit, stane se tak právě po sedmi letech. Je to náhoda, či spíše pravidlo?

