Nevěra jako způsob úniku od problému. Nemusí nutně znamenat konec vztahu

Může se to stát. Žena se zakouká do pohledného kolegy, i když doma na ni čeká milující manžel. Nebo se on zahledí do pohledné kolegyně. V obou případech bude oheň na střeše. Naštěstí existují způsoby, jak ho uhasit.

Jitka byla ještě nedávno šťastnou manželkou a maminkou. Nejen že potkala svého pana Božského, ale dokonce se jí povedlo přivést ho až k oltáři. Ani dětičkám se nebránil. V porodnici ji novopečený tatínek zaplavil pugétem růží a polibky s láskyplnými úsměvy. Všichni byli šťastní. Ovšem pouze do chvíle, kdy Jitka přišla na to, že ji její milovaný manžel podvádí se svou asistentkou.