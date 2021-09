Žárlivost jako důkaz lásky a dalších osm mýtů, které vám rozkládají vztah

Mýtus č. 1 Jedno tělo, jedna duše

Stoprocentní souznění ve vztahu je jedním z nejčastějších mýtů týkajících se lásky. Proměnit jako mávnutím kouzelného proutku dva protipóly ve vzájemný soulad opravdu není možné. Vždy se najdou situace, na které bude mít váš protějšek opačný názor. A tak je to přeci naprosto v pořádku.

Problémem pak může být i to, když se člověk bojí vlastní úhel pohledu prozradit, aby svým postojem druhého, emocionálně slabšího, neranil. Raději tedy mlčí a celkově rezignuje. A to je špatně. Buďte k sobě upřímní, v dobrém i ve zlém. To funguje nejlépe.