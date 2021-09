Celý byznys jsem postavil na svých uších, prozradil další televizní ženich

Andrea a Roman

Protože se do experimentu přihlásila řada lidí ve věku nad čtyřicet let, rozvedených i s dětmi, rozhodli se vědci dát na základě exaktních poznatků dohromady už zralejší a zkušenější pár.



Představili podnikatele Romana (48), majitele několika firem. „Rád bych si našel partnerku, o niž bych se mohl opřít – a ona o mě,“ přeje si muž, který si prošel manželstvím a má patnáctiletého syna. Prožil si romantickou lásku s vdanou ženou, počali spolu syna, ale žena se pak vrátila k manželovi.

„Až když mám druhého malého syna, jsem pochopil, co jsem zanedbal s tím prvním. A už to nevrátím,“ uvědomil si Roman, který je podle párového terapeuta Petra Jana Křena duší romantik, velký sportovec, velmi aktivní člověk, co nedovede posedět, a je zvyklý řídit.“

Roman by rád svou budoucí partnerku naučil golf. Prozradil na sebe, že rád sportuje a modelaří. „Jako obchodník jsem začal od píky. Celý byznys jsem postavil na svých uších, protože mě si lidi zapamatujou a poznáte mě i zezadu. Jestli jsem úspěšnej, nevím. Já jsem spokojenej. A co partnerce nabízím? Určitou jistotu. Finanční, ale hlavně už vím, co bych od života chtěl.“

„Vzpomínám si, že říkal, že potřebuje partnerku, která bude zářit, která bude mít něco vnitřního,“ popsala dalšího ženicha psycholožka Šárka Vaňková. Podle ní je Roman velice komunikativní extrovert, který si umí říct, co chce, co potřebuje. Partnerka by mu měla na té cestě stačit, měla by být na jeho úrovni a mít za sebou určitý seberozvoj.

Ze všech přihlášených žen k němu podle odborníků nejvíc pasuje Andrea, jednačtyřicetiletá personalistka. „Je inteligentní, zářící, na určité úrovni. Uvidíme, jestli Roman zvládne mít vedle sebe osobnost, jako je ona,“ uvedla psycholožka.

A jakou ženu by si Roman představoval? „Je jedno, co by měla nebo neměla mít, ani jaké má vlastnosti. Hlavně by měl být pár spolu šťastný, zkrátka aby to byl takový komplet baliček, který se mi bude líbit,“ pokusil se Roman zformulovat svou představu.

Jako stařeček a stařenka

Andrea žije v Brně, kam ji zavedla práce, sedm let žila v Londýně a dva roky na Bermudských ostrovech. „Miluju dělat radost svým přátelům. Jsem bytostně přesvědčená, že vztahy jsou klíčem ke všemu. Měla jsem dva vztahy, čtyřletý a tříletý, ale pak jsem odjela do Anglie a hodně jsem cestovala. Brácha řekl, že jsem kariéristka. Jenže nic jiného vám nezbude, když se nemáte kam vracet a společně s někým něco budovat. Láska pro mě nejsou bublinky a rozklepaná kolena,“ představila se Andrea a dodala, že naposledy na letišti viděla pár – stařečka a stařenku. „Drželi se za ruce a vycházeli spolu k východu. Koukala jsem na ně a uvědomila jsem si, že takhle já vnímám lásku: ušli tu cestu životem spolu a dali to. Ráda bych, aby se tohle stalo mně. Domov beru jako útočiště, přístav bezpečí a porozumění.“

Párového psychoterapeuta Petra Jana Křena zaujala u Andrey hloubka uvědomění si toho, co si prožila, co život přináší, co možná neudělala nejlépe, ale poučila se.

Genetička Jaroslava Bábková má na experimentu, zda může věda najít dvěma lidem lásku, na starost „čichací“ test atraktivity, při němž přihlášení hodnotili, jak jim voní tričko, v němž opačné pohlaví strávilo nějaký čas. „Data ukazují, že Roman se bude Andree víc líbit než opačně, takže je tam jednostranná asymetrie,“ sdělila televizním divákům, kteří sledovali záběr na Andreu, která čichá k tričku a říká: „Pracující, příjemně zpocený chlap.“

„Andrea především kladně hodnotila muže, kteří měli méně vlasů. A měli vousy,“ všiml si Ondřej Šrámek, odborník na nonverbální komunikaci, který sledoval svěřence při obrázkovém testu atraktivity. Nezbylo, než oběma oznámit dobrou zprávu, že vědcům se protějšek podařilo najít a do týdne může být svatba. Po ní pak všechny páry jedou na romantické líbánky a pak spolu zkusí žít v jednom bytě. Po měsíci se mohou rozhodnout, zda spolu zůstanou, či se rozejdou.



Jako první se o svatbě dozvěděla Romanova sestra, maminka Andrey a kamarádky nevěsty. „Sestra mi při té mé poslední lásce byla vrbou – sama nemá život úplně uspořádanej, tak jsme poseděli, sestra dala víno a povídali jsme,“ vysvětlil Roman svůj vztah se sestrou Ditou. Ta mu přála hodnou ženu. „Takovou, která by ho milovala a opětovala to, co bude dávat on jí.“

Romana chválil i jeho kamarád Jan. „Je to moc fajn kluk, neuvěřitelně pečovatelskej, ochranitelskej. Od začátku jde vždy do vztahu s city naplno a mám pocit, že ho ty ženský zneužívají.“



Ĺubica, maminka Andrey, považuje svou dceru za úžasnou. „Ona ví, co chce a co potřebuje, a vždycky mi říkala, že když nepotká muže svých představ, tak raději bude sama. Špatnou vlastnost nevidím,“ popsala dceru s tím, že potřebuje partnera k sobě rovného. Aby se trošku mohla schovat pod křidélko, když o něco jde. Ne že by ona byla ten tvrďák – i když tak někdy třeba působí, tak je hrozně citlivá.“



Na dlouhé přemýšlení nebyl čas, přípravy na svatbu začaly výběrem svatebních šatů. „Nepřipouštím si, že by se mi nelíbil. Chlap, který jde do takového experimentu, musí mít silnou osobnost. Ví, co chce,“ věřila expertům Andrea, která si ve svatební salonu vybrala šaty romantické, smyslné i noblesní. „Ona taková je,“ konstatovala její maminka.

Ve šťastnou budoucnost věřil i Roman. „Jsem strašně nervózní, klepou se mi ruce, těším se moc, věřím odborníkům a přál bych si, aby nebyla partnerka zklamaná ze mě. Jsem strašně zvědavej,“ řekl a na svatbu si vybral oblek, který je kompromisem mezi jeho ležérností a pohodovostí a přece jen oficiální příležitostí.

Ještě než Roman poprvé Andreu spatřil při svatebním obřadu, dostal od ní dárek. Rozbalil krabici s návodem a pomůckami na to, jak si vypěstovat zdravý zelený trávník. Ten je pro Andreu symbolem šťastného života s budoucností. K němu přibalila fotografii stařečka a stařenky, kteří se drží za ruku a odcházejí k nápisu Exit.

„Jsem naměkko, je to neuvěřitelně osobní,“ tekly Romanovi slzy, když četl Andrein průvodní dopis. „Rozsekalo mě to, jak píše, co do toho dala, a slova, která použila. Uhodila hřebíček na hlavičku, neuvěřitelné!“ Zda v sobě najdou zalíbení, uvidí diváci v dalších dílech.