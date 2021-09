Na líbánky odjel Jarda bez snubního prstenu. Je to neuctivé, zuřila žena

V obětí usínala na závěr minulého dílu první z šesti novomanželských dvojic, které se vědcům podařilo sestavit. Na příjemnou noc to vypadalo i následující ráno.



„Je tam oheň a vášeň, co víc bych chtěla. Hezká noc, já jsem se přitulila, potřebuju kontakt a je pokérovanej,“ pochvalovala si operátorka Romana (27) výběr, na němž se podílela psycholožka, kouč, odborník na nonverbální komunikaci a genetička. (Dostal vodítko a bude poslouchat, velela nevěsta svému neznámému ženichovi)

Podle expertů k sobě hodí šestatřicetiletý Jaroslav, programátor, a sedmadvacetiletá Romana, která pracuje jako operátorka.

Podle ní má její ajťák „Jaroušek“ (36) v očích ďábla. „To je vidět na první pohled. U večeře se ještě ten den dozvěděli, že poletí na svatební cestu do Panamy. „Cesta do Ameriky. Amerika je Hollywood,“ zářila Romana radostí a tu ji nezkazilo ani upozornění, že v Panamě není Hollywood.

„To je jedno a dá se tam koupat?“ vyptávala se nadšeně dál a Jaroslav jen zkušeně utrousil: „To si piš!“

Vznikne mezi Romanou a Jaroslavem dlouhodobý vztah? celkem hlasů: 1215 Ano 82 Ne 1063 Nevím 70

První konflikt mezi nimi zachytily kamery nad ránem na letišti ve Vídni. „Zapomněl jsem na pokoji prsten. Byl hezkej, slušel mi, ale nejsem holt zvyklej nosit prstýnky,“ přiznal se pokorně, jenže Romana byla zklamaná.

„Ale jsme tu kvůli svatbě a je to vůči mně neuctivé,“ vysvětlila mu a jen pro diváky situaci zhodnotila: „takže, když budeš venčit moje kluky (psy, pozn. red.), tak je taky někde necháš? Tak jsi ho mohl aspoň spláchnout do hajz**, když už. Seš supr chlap do života, Jaroušku, supr!“ řekla s ironií v hlase.

„To bych nemohl, tam bych ho pak špatně lovil,“ zlehčoval Jarda napjatou atmosféru. Divákům přiznal, že to neudělal schválně, že je prostě lajdák. „Už jsem takovej. Já jsem tam zapomněl i dárečky od nevěsty, které jsem dostal dřív, než jsem ji potkal,“ přiznal, že i vodítko, které mu věnovala, zůstalo v Praze.

První dny v Panamě vypadaly idylicky: luxusní hotel, koupání v moři, opalování na pláži… „Včera před spaním jsme si hodně upřímně povídali a Jarda mi řekl, že potřebuje někoho, kdo ho navede. Já na to, že ok, s tím problém nemám, ale musí mi dát šanci,“ svěřila se Romana.

Jaroslav pochopil, že jeho žena má ráda adrenalin a připravil si pro ni překvapení – jízdu na vodním skútru. „Není jediné překvapení, bude jich víc, ale musím je dávkovat postupně,“ napínal svou dobrodružství dychtivou ženu a s ní i televizní diváky.

Romana si užívala moře a slunce, ale i Jaroslava. „Jsem úplně paf z toho, jak on je paf ze mě, jak já miluju přírodu, že na mě kolikrát kouká jak na sluníčko a užívá si, jak já se kochám. To je moc hezký,“ radovala se a u večeře otevřela vážné téma: „Jak si představuješ rodinu do budoucna?“

„Třeba mi pomůžeš nejen s komunikací, ale ukážeš mi i tu vizi rodiny, jakou bych si přál,“ usmíval se Jarda a líbánky si nemohl vynachválit. „Dnešní den byl naprosto fantastickej. Romča byla skvělá, super nálada. Nemám slov, velká paráda. Jestli se do mě nezamiluje teďka, tak už nikdy,“ svěřil své pocity divákům.