Nebudu za ní běhat jako ocásek, dušoval se novomanžel. A nakonec běžel

Mirka a Petr

Třiadvacetiletou Mirku, studentku stavebního inženýrství, opustili televizní diváci minulého dílu reality show Svatba na první pohled zklamanou a slzící. Partner, kterého jí odborníci vybrali, oznámil esemeskou, že z vážných rodinných důvodů odstupuje a v experimentu dál pokračovat nechce.

„Pro mě žádnej chlap neexistuje. Nemůžu mít nikdy nic bez problémů, napoprvé, jednoduše,“ zoufala a její maminka s kamarádkou dodávaly optimismu. „To je štěstí, osud. Představ si, že by sis vzala chlapa, kterej neví, co chce? To dopadne dobře, najdou ti lepšího, já tomu věřím. Je to jen jedna z dalších komplikací.“

„Chvíli to potrvá, ale ona vždycky všechno rozchodí,“ popsala dceru Maminka Miroslava a měla pravdu. „Ještě nic jsem nevzdala bez boje a nehodlám s tím začínat. Takže pokračuju v experimentu dál,“ oznámila později psycholožce Šárce Vaňkové, jedné ze čtveřice expertů, kteří experiment řídí.

Genetička, psycholožka, terapeut a odborník na komunikaci znovu prošli všechny muže, kteří se do experimentu přihlásili, a podařilo se jim vybrat dalšího, stejně vhodného partnera: osmadvacetiletého Petra, který pracuje jako technický dozor investora na Povodí Labe.



„V lásku věřím, ale neumím ji popsat. Jsou to čtyři roky, co jsem sám. Snažil jsem se partnerku hledat, zkoušel jsem všechno možný, není to, že bych měl k ženám nějakou averzi, ale prostě se nezadařilo. Navíc nepracuji zrovna v mladém kolektivu, ale mezi padesátníky a šedesátníky v tom lepším případě, a tam se partnerka blbě hledá. Je fajn přijít domů k někomu a mít s kým život sdílet,“ řekl o sobě Petr a dodal, že by ho zaujala dívka štíhlejší postavy, která by měla pěkné zuby a hezké oči. „Oči totiž mluví trošku jinak než pusa,“ vysvětlil a dodal, že usadit už by se chtěl. „Neříkám, že hned, ale jednou chci mít své bydlení a svůj spokojený život.“

Podle Šárky Vaňkové je Petr přátelský, ochotný pro své kamarády udělat cokoliv. „Kamarádovi pomáhá stavět dům a to samé je ochotný dělat pro svoji ženu. Potřebuje vedle sebe ženu s ženskou energií, což Mirka má. Je příjemný, komunikativní touží po vztahu, chtěl by rodinu. Je pravda, že si až tak úplně nedůvěřuje, ale podle mě je to tím, že ještě nepotkal tu pravou ženu, která by se k němu hodila. Bude se jen muset naučit chovat k ženám jiným způsobem, než se chová k mužům.“

„Pochází ze stabilní rodiny, má bratra a v rodině mají velmi dobré vztahy. Cítím z něj dobrotu a ocení i Mirčinu vnitřní krásu, kterou ona v sobě má, a ocenit ji potřebuje,“ doplnil obrázek o čtvrtém ženichovi terapeut Petr Jan Křen.



Expert na neverbální komunikaci Ondřej Staněk se domnívá, že by Petr naopak mohl od starších kolegů načerpat vzorce chování chlapa, takového, jakého Mirka potřebuje. Zralého, který v ní bude hledat víc než fyzično, tedy její podstatu. „Oba dva se navzájem označili za atraktivní, takže v tom taky není problém.“

Vznikne mezi Mirkou a Petrem dlouhodobý vztah? celkem hlasů: 55 Ano 41 Ne 10 Nevím 4

Je přirozené, že během života si najdeme víc kompatibilních partnerů, potvrdila výběr i genetička Jaroslava Bábková s tím, že k výběru přistupovali stejně zodpovědně, a tak jako poprvé vybrali stejně kompatibilního partnera. Všichni odborníci se shodli, že je důležité, aby si Mirka nemyslela, že je Petr jen náhradník za jiného, který z experimentu odstoupil.

Mirka už měla svatební šaty vybrané v minulém dílu, zbývalo, aby se oblékl ženich. „Snažím se nemít očekávání a těšit se, co z toho vyleze,“ těšil se na den D.

Když konečně nadešel, všichni byli nadšeni. „Jsem spokojená. Nejen s tím, jak vypadá, ale i jak na mě působí. Má nádherný oči, jako Mel Gibson, kterého miluju,“ prohlásila Mirčina maminka a i její dcera přiznala, že Petrovo pronikavý pohled ji dostal. „Jak jsem šla tou uličkou k němu, myslela jsem, že mě ty jeho oči propíchnou. Bylo to neskutečné!“

„Naprostá bomba, super,“ nešetřil Petr superlativy a první manželský polibek si vychutnal. „Cítím se šťastnější a těším se na ten vztah, na pouto s druhou osobou, jsem zvědavý, co to přinese za zkušenost,“ svěřil se divákům.

„Mám dobrej pocit, myslím, že si i padli o oka,“ těšila se ze svatby Petrova maminka Jolana a ta Mirčina dceři přála, aby byl Petr konečně ten pravý. „Aby už nezažila žádné trápení, kterého, na to, jak je mladá, zažila docela hodně.“

Spokojená byla i nevěsta. „Myslím, že to bude super, že si to fakt užijeme. Žádnou představu jsem neměla, abych nebyla zklamaná, ale ženich je fakt super, jsem úplně spokojená. Baví mě, jak je vtipnej, je s ním sranda, a to je úplně základ. Hned, jak jsme se spolu začali bavit, tak jsme se smáli,“ řekla a Petrovi přiznala, že nejvíc ji na svatbě dostal jejich tanec, který si moc užívala.