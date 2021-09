Čtvrté nevěstě ženich svatbu zrušil. Vědci jí slíbili vybrat novou lásku

Mirka a Marek

Mirka (22) si vysnila chytrého, upřímného a ambiciózního muže, který ví, co chce. Sama studuje v Ostravě na báňské inženýrství a na první pohled vypadá, že by mohla mít nápadníků na každém prstu hned několik, po nevydařeném čtyřletém vztahu je však sama. „V Jeseníku je to s chlapama bída,“ tvrdí. „Jen se s někým vídám, ale pak se dozvím, že se ještě necítí na vztah, že nic vážného nechce,“ říká Mirka, která vedle studia hraje už 14 let na klavír a hodně sportuje. „Cvičím doma nebo jezdím na bruslích, na kole, na snowboardu, na lyžích, chodím po horách.“

„Lidé ji často posuzují jen podle zevnějšku a nedají si tu práci najít, jaká je doopravdy, což způsobuje, že potřebuje víc času, než se někomu otevře,“ popsal Mirku Petr Jan Křen, párový terapeut a expert na osobní rozvoj a komunikaci.

„Doufala jsem, že už můj první přítel bude láska na celý život. Pak jsem se dozvěděla, že pořád lhal, nakonec mě i podváděl,“ vysvětlila Mirka.



„Je rozvážná, analytická a umí rychle věci vyhodnocovat,“ popsal ji Ondřej Šrámek, odborník na neverbální komunikaci.



K Mirce psycholožka, terapeut, odborník na řeč těla a genetička vybrali Marka (25). „Je to extrovert, který ví, co chce. Je temperamentní, má rád aktivní život. Otevřeně mluví o svých pocitech,“ vykreslila Mirčina budoucího ženicha psychoterapeutka Šárka Vávrová. Podle Křenka má v 25 letech překvapivě jasně srovnané priority v oblasti osobního života. „Rodina je pro něj jasná priorita a nad nevěrou pohrdá celou osobností,“ potvrdil Šrámek.

„Myslel jsem si, že nejsem vztahový typ, ale díky bývalé přítelkyni vím, že jsem. Za pět letech bych chtěl děti. Partnerku jsem nikdy nepovedl, neměl jsem potřebu, žralo by mě špatné svědomí. Chci vztah, kde se může jeden na druhého spolehnout,“ řekl televizním divákům Marek, který se živil před covidem jako barman, ale nyní pracuje jako kurýr.

Genetička Jaroslava Bábková potvrdila, že Marek není až tak vysoce testosteronový typ. Bude podle ní rodinný a věrný. „Kompatibilita mezi oběma je. Jediný problém může přijít, pokud se slečna neotevře svým emocím a nedá mu šanci.

V poslední záběru, který diváci s Markem viděli, se přiznal, že je zvyklý mít věci pod kontrolou. „Ale tohle nemám a musím se s tím smířit,“ prohlásil.

Mirka mezitím datum své svatby oznámila mamince, která ji do projektu vlastně „uvrtala“. „Strašně rychle mi vyrostla, přála bych jí, aby život prožila, co nejlépe to půjde,“ slzela maminka a pomohla dceři vybrat svatební šaty. Jenže do toho Mirce zavolali odborníci z experimentu, aby za nimi přijela do kanceláře. Tam jí oznámili, že její budoucí manžel musel experiment ze závažných důvodů zrušit. „Pokusíme se ti najít adekvátního partnera,“ slíbili Mirce, kterou to zklamání rozplakalo.

„Připadám si jako idiot a začínám si myslet, že bez chlapa to bude asi jednodušší,“ řekla smutně, zatímco její maminka bojovně prohlásila: „Rozmyslel si to? Tak proč se do toho hlásil? Tak raději než nějakýho blbýho chlapa, co neví, co chce, tak radši asi žádnýho, ne?“