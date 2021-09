Dostal vodítko a bude poslouchat, velela nevěsta svému neznámému ženichovi

Právě operátorka Romana (27) měla štěstí. Na základě psychologických testů, testu DNA, pomocí odborníka na nonverbální komunikaci i díky čichovému testu, kdy každý zkoušel, jak mu (ne)voní použité tričko single opačného pohlaví, se přizvaní odborníci shodli, že k ní pasuje programátor Jaroslav (36). S ním Romana vytvořila první z šesti dvojic, které se poprvé uvidí až na vlastní svatbě, pojedou na exotickou dovolenou a měsíc prožijí jako manželé. Teprve pak se mohou rozhodnout, zda jejich vztah skončí, nebo bude pokračovat.

Romana Jaroslav

„Hledáme dvojice, které by měly stejné hodnoty, priority, dívaly se stejným směrem,“ uvedla psychoterapeutka Šárka Vávrová, kterou zajímalo především to, kdo jsou, co nabízejí ve vztahu a zda vědí, jakého partnera chtějí,“ popsala svou autorskou metodu „psychologie štěstí“ a dodala, že není až takový problém si najít vztah, jako si ho umět udržet. „Pětačtyřicet procent vztahů vzniká online, ale jen pět procent vydrží déle než tři měsíce. Jedná se o paradox výběru: ve chvíli, kdy mám pocit, že mám víc možností, se zdá, že ten druhý by mohl být o něco lepší,“ vysvětlila.

Sexuální dračice

Romanu psychoterapeutka popsala jako sexuální dračici, která má víc tváří. Ze všech testů odborníkům vyšla její kompatibilita s Jaroslavem na neuvěřitelných 93 procent.

„Romana na testech atraktivity po Jardovi vyloženě vystartovala, uvedl Ondřej Šrámek, odborník na nonverbální komunikaci, který s účastníky experimentu absolvoval test atraktivity a pozoroval všechny při reakcích na promítané fotografie.

„Jejich vztah by mohl od prvního okamžiku zažehnout vášnivý sexuální plamen, biologická atraktivita jim velmi přeje,“ podpořila výběr této dvojice bioložka a genetička Jaroslava Bábková a objasnila podstatu vědeckého zkoumání jejich DNA: „Sekvence DNA porovnáme v určitém úseku mezi mužem a ženou, zhodnotíme, jak moc se od sebe odlišují, a zanalyzujeme, jak se ti dva k sobě hodí. Poté vyhodnotíme pravděpodobnost úspěšnosti při početí potomka. V přírodě dva jedinci, kteří spolu dokážou zplodit potomka, se poznají tak, že si voní,“ vysvětlila Bábková.

Jardu odborníci popsali jako optimistu, který si dovede užívat života - žil na Bali, byl instruktorem surfingu a má rád tetování. „Je to deníček na mém těle,“ přiznal Jaroslav a zavzpomínal na svůj první obrázek. „Byl to tank. Armáda mě vždycky přitahovala, a splnil jsem si sen - pět let jsem byl v armádě v aktivních zálohách. Mohl jsem žít aktivním životem a zároveň si dělat kariéru v armádě.“

Vznikne mezi Romanou a Jaroslavem dlouhodobý vztah? celkem hlasů: 268 Ano 26 Ne 216 Nevím 26

Evropu projel Jaroslav skoro celou, nadchl ho trek v Nepálu a po třech, čtyřech dnech na Bali věděl, že tam chce nějaký čas zůstat. „V dobrodružném životě ho zastavila až nehoda na motorce a vážné poranění ruky. Něco jako znamení se usadit. S rukou jsem vůbec nemohl hýbat, ale po dvou letech rehabilitací přišel neuvěřitelný progres,“ vyprávěl o sobě Jarda s tím, že by si už přál zakotvit se spřízněnou duší a být si navzájem oporou.

Podle psychoterapeutky potřebuje Jarda energickou dominantní ženu, která určuje směr a podpoří priority podporující hodnotu rodiny. „Jarda bude do vztahu přinášet hravost, rozvernost, partnerka se s ním nebude nudit,“ potvrzuje Petr Jan Křen, párový terapeut a expert na osobní rozvoj a komunikaci. Nereálná očekávání a zrychlená doba podle něj způsobují, že, když nám něco ve vztahu nefunguje, máme pocit, že je ho třeba opustit a najít si někoho, kdo mi bude vyhovovat lépe. „Každý vztah je o spolupráci a komunikaci,“ upozorňuje.

Nesmí to být debil

Romana je podle kouče citlivá, i když to tak nemusí působit. Sama říká, že preferuje dlouhodobější vztahy. „Sex na jednu noc u mě nepřichází v úvahu,“ řekla a přidala děsivé zážitky s předchozím partnerem.

„Nejhorší bylo, když mi můj ex zlomil čelist. Šla jsem na operaci a měsíc po ní jsem zjistila, že jsem těhotná. To mě psychicky dorazilo. Týden na to jsem potratila. Uvědomila jsem si, koho mám vedle sebe, že mi vštěpuje naprosté nesmyly,“ vyprávěla a jakého partnera by si přála? „Nesmí to být debil, musí se chovat slušně, abychom si vycházeli vstříc.“



I Jaroslav má své kostlivce ve skříni. Vzpomínal, že na něj otec vždycky jen řval, nic jiného neuměl. „Před dvěma roky jsme se nepohodli a nebavíme se,“ vysvětlil Jarda cestou domů za maminkou Ilonou a bratrem Josefem. Chce jim oznámit, že za týden bude ženit, ale nevěstu ještě nezná. „Je to živel, mám z toho obavy. Většinou ty jeho minulé vztahy krachly na tom, že holky se chtěly vdávat, proto mě překvapuje, že do něčeho takového vůbec šel.“



Mezitím svatbu doma oznámila i Romana. „Chtěla to, jsem za ni ráda,“ sdělila divákům její maminka, také Romana, a k dceři dodala: „Užijeme si to, bez ohledu na to, jak to dopadne. Jasný?“ Tatínek René přikývl, že dceru k oltáři dovede.

Zbývalo si vybrat svatební šaty, a to si Romana s maminkou i sestřenicí užila, stejně jako Jaroslav s bratrem a kamarádem. Ostatní už zařídila produkce pořadu. „I když svatba není právoplatná, působí psychologicky,“ vysvětlil kouč, proč je třeba všechno věrně připravit do sebemenších detailů.

Nadešel den, kdy se měla nevěsta se ženichem potkat a říct si své ano. Mělo začít jejich třicetidenní manželství „na zkoušku“. Ale ještě předtím si mezi sebou přes produkci poslali předsvatební dárek, který o nich něco málo přece jen tomu druhému prozradil. Jaroslav věnoval Romaně v dopise tetování, slíbil, že jí ho sám vytetuje podle jejích představ. Když však on sám rozbalil balíček od své nastávající, v němž našel červené vodítko na psa, evidentně mu zatrnulo. „Když se trochu zamyslíš, tak třeba na to přijdeš, proč vodítko...“

„Dá se to ještě zrušit? Trochu se začínám bát,“ nejásal zrovna Jaroslav radostí. Romana divákům vysvětlila, že má ráda psy a venčení, a taky trochu tvrdší sex. „Ale mě vodit určitě nebude,“ dodala rezolutně.

Sekernice, tak to má bejt

Konečně se oba potkali. „Nevěsta je krásná a milá. Koukej poslouchat a nedělej mi ostudu,“ radovala se Jardova maminka. Ten už po chvíli divákům svou ženu popsal: „ Lepší než jsem čekal, krásná holka vtipná. Lehce sekernice, jak to má bejt. Ale je to dobře, já potřebuju v životě trochu nasměrovat.“

I Romana se podělila o své první dojmy: „Má v sobě ďáblíka, ale já taky, to ještě neví. Dostal vodítko, tak bude poslouchat. Jeho rodina mi říkala, že ho mám držet zkrátka a být rázná. A moje rodina jemu taky říkala, ať je na mě taky ráznej,“ usmívala se do kamery. Svého manžela po obřadu upozornila: „Hrozně jsem se bála, že budeš úplně hloupej. A seš?

„Rozhodně to umím,“ odpověděl pohotově. Když se pak ocitli sami v pokoji pro novomanžele, naplnila se nejspíš slova o vzplanutí sexuální vášně. „Těším se, až mě budeš svlékat z těch šatů, to si určitě náramně užijeme. A určitě mi pomůžeš i s účesem,“ sváděla Romana - teď už svého muže, který jen v rozpacích dodal, že doufá, že jí při své nešikovnosti neublíží.

Ráno se po první manželské noci probudili v jedné posteli a u snídaně se dozvěděli, že je čeká svatební cesta do exotické Panamy.