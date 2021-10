Od své neznámé dostal ženich zrzavé vlasy. Ať ví, co ho čeká, vzkázala mu

Klára (33) Michal (31)

Klára a Michal

„Mám pro vás Kláru,“ ukázala kolegům v týmu odborníků fotografii sympatické zrzky psycholožka Šárka Vávrová. „Byla vrcholová sportovkyně a už by chtěla pevný vztah.“

Klára (33) učí na základní škole a představila sama sebe: „Od dítěte jsem cvičila aerobik, pak závodně až jsem se dostala do role trenérky. Učit děti je práce, která mě baví, je to poslání. Na svatbu a děti se mě každý ptá. O jedno miminko jsem přišla – bylo to jedno z nejhorších období, které jsem zažila. Totálně mě to semlelo. Pak jsem ukončila závodní kariéru, protože jsem měla i zdravotní problémy. Pět let jsem zvyklá žít sama, ale nechci být bez partnera.“

Podle terapeuta Petra Jana Křena má Klára za sebou hodně životních zkušeností, včetně vrcholů i pádů a hodně na sobě pracuje. „Ví, co od života chce a má co partnerovi nabídnout,“ řekl.

„Naši se rozvedli, když mi byly čtyři roky a sestře o rok méně. Přestěhovaly jsme se s mámou k babičce na venkov a žily tam v jednom bytě tři generace žen spoustu let,“ svěřila se Klára divákům s tím, že o tátovi už řadu let nic neví.

„Spoustu let jsem na něj měla velkej vztek. Doma probíhalo psychické i fyzické týrání. Na žádné výlety s ním si nepamatuju a svoji mámu obdivuji za to, jaký k němu měla i později přístup. Nikdy jsem neslyšela, že by byl zlej, nebo že k němu nesmíme. Vždycky když chtěl, tak si nás bral, ale on hodně pil a nás to nebavilo sedět s ním v hospodě. Postupem času už jsme s ním nechtěly chodit, tak jsme přestaly a od té doby o něm nevíme,“ řekla se slzami v očích.

„Nevím, jestli se táta bude dívat, ale chtěla bych mu poděkovat, protože bez něj bych nebyla tam, kde jsem a hlavně bych nebyla vůbec,“ vzkázala otci prostřednictví kamer a dodala, že je přesvědčená, že mámě byla velkou oporou a že zastávala i roli otce. „Nad sestrou jsem dlouhá léta – do té doby, než se vdala – držela ochranná křídla.“

Právě její sestra Jindřiška ji do televizního experimentu přihlásila. „Tvrdí že si nedokážu vybrat chlapa sama. V partnerovi chci cítit oporu, měl by být laskavý a mohl by mě milovat. Chtěla bych se cítit jako milovaná ženská, která je pro toho svého chlapa jediná na světě,“ představila si.

Právě její otevřenost, komunikativnost, empatie a to, že umí otevřeně mluvit o svých emocích a o tom, co prožívá, na ní psycholožka vyzdvihla především.

Terapeut Křen pak pro Kláru představil ženicha Michala (31). „Michal hledá dlouhodobý stabilní vztah, chce zázemí a je připraven se na něm významně podílet, a to Klára potřebuje.“

Michal je stejně jako Klára učitel. Vyučuje programování, počítačové sítě, hardware a čtvrtý rok je bez partnerky. „Nebaví mě být doma sám, jdu rád mezi lidi,“ řekl a pokračoval: „Vždycky se mi líbil tátův svět aut a dá se říct, že dnes si už tím přivydělávám. Máma na tom teď není zdravotně úplně fajn. Trpí schizofrenií v kombinaci s dalšími problémy, ale rodiče spolu vždycky byli a pořád jsou, vždycky se to dalo zvládnout. Láska je důležitá, protože máte na koho se těšit,“ představil se a dodal, že není ten typ, který si kde koho přidává do přátel na sociálních sítích, ale když už se zamiluje, stojí to za to. „A přesto jsem tady, i když z toho, co bude, mám strach,“ usmíval se.

„Jak je Michal schopný rozebrat auto a zase ho složit dohromady, tak bude umět poskládat i vztah, pokud nastane kolize. Jak on, tak Klára vědí, že vztah není zadarmo. Nešli do experimentu s tím, že jim někoho najdeme a vztah jim spadne z nebe, ale že na něm musí oba pracovat,“ vysvětlila psycholožka a kompatibilitu nové dvojice potvrdila i genetička Jaroslava Bábková. „Představují typický model empatické ženskosti a systematické mužnosti. Tak nás příroda stvořila, abychom se vyvažovali navzájem.“

Když se novinu o svatbě s někým, koho dcera nikdy neviděla, dozvěděla Klářina maminka, nevěřila. „Víš, že s tím nesouhlasím, nechtěla jsem, abys do toho šla. Cos mi to udělala?“ Postupně však informaci vstřebala. „Jsem v šoku, ale jestli bude šťastná Klárka, budu nejšťastnější na světě. Je skvělá holka, úžasná, inteligentní. To, co zvládla v životě, jsem já nikdy nedokázala. Budu sledovat ženicha, jak se bude tvářit, až ji uvidí.“

Také pro Michalovu sestru a otce byla zpráva o svatbě velkým šokem. „Já s tímhle silně nesouhlasím, to se na mě nezlob,“ reagovala sestra a divákům vysvětlila, že od bratra by nic takového rozhodně nečekala. „Ať je to pěkná kočka,“ připili si nakonec s Michalem.

Oba dva čekal výběr svatebních šatů, oba zaháněli obavy, zda si navzájem sednou. „Experti nás dali dohromady z nějakého důvodu, tak nechci přemýšlet nad tím, že by něco mělo být špatně,“ řekla Klára. Michal měl za to, že jaké si to udělají, takové to bude. „Myslím, že si kompromisní mantinely snad dokážeme nastavit,“ řekl a prozradil, že má pro nevěstu originální dárek. Rozmístění hvězd na nebi v den svatby na konkrétních souřadnicích, kde se svatba koná.

Klára mu do krabice s karafou kromě dopisu přibalila ještě pramínek svých vlasů. „To aby už trochu věděl, co ho čeká,“ vysvětlila, a když Michal vlasy našel, byl nadšený. „Se Zrzkou jsem ještě nikdy nechodil.“

Při samotném obřadu bylo jasné, že první „zážeh“ se povedl, protože místo jednoho manželského políbení hned byly dvě. „Je to sympaťák, mohla jsem na něm oči nechat,“ nechala se slyšet Klářina maminka.