Láska podle vědy: Roman místo sexu nabízí golf, Kadri se odhodlal k polibku

Romana a Jaroslav

„Člověk hned přemýšlí jinak, pořád je to sranda sranda a najednou ta prd.. skončila,“ přiznal Jaroslav a měl o svou ženu obavy. „Ale Romča je silná holka, ta to dá,“ věřil a oba přiznali, že nehoda je ještě víc sblížila.



„První noc bez ní po dlouhé době, těžko se mi o tom mluví. Furt myslím na to, aby byla v pořádku, a bude, to je jasný,“ svěřil se Jaroslav, zatímco Romana v nemocnici uvažovala podobně: „Záda bolí ještě víc, bok se vybarvuje a člověk si začíná uvědomovat, že mu ten druhý chybí. Jarda je zrovna takovej, že mě umí psychicky podržet, pofouká mi bebí, řekne, že to bude dobrý,“ řekla a po propuštění z nemocnice dodala, že si váží toho, že je s Jardou. „Bylo to dobré pro nás oba, uvědomila jsem si, že nechci, aby se jemu něco stalo. Když člověku na někom záleží, tak nechce, aby ten druhý strádal.“

Její muž měl však na nehodu trochu jiný pohled: „Abych si uvědomil, že pro mě druhý znamená něco víc, nepotřebuju k tomu odloučení ani nehody, jsem schopný si to uvědomit přímo s tím člověkem.“