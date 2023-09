FOMO je temná stránka sociálních sítí, ohrožuje hlavně dospívající

Všeho s mírou: Nainstalujte si aplikaci, která vám bude čas na sítích měřit. Možná vás překvapí, že na nich trávíte mnohem více času, než jste mysleli a než chcete. Zkuste tento čas postupně zredukovat a nahradit jinou aktivitou. Pravidelně si udělejte čas na digitální detox, dobře tak poznáte, jak na tom s nutkavou potřebou být stále online opravdu jste. Nesledujte všechno a všechny: Zbavte se pocitu, že musíte mít přehled o všem – nikdy se vám to nepodaří a povrchní projíždění stovek účtů ve vás postupně vyvolá spíš úzkosti a stres. Pročistěte účty, které sledujete, a zaměřte se jen na kamarády a své blízké. Sdílejte s rozmyslem: Sociální sítě mohou být skvělým zdrojem podpory, ale také vás mohou rychle stáhnout dolů. Nesnažte se sdílet každý detail ze svého života a čekat, až vám ho někdo virtuálně ohodnotí. Založte si svůj osobní deník, kam si své všední i výjimečné zážitky budete zapisovat a vkládat fotografie. Ocenění a radost hledejte hlavně v sobě a svých prožitcích. Nebojte se k nim vracet. Rozšiřte své sociální vazby offline: Pěstujte aktivní sociální život mimo online prostředí. Zapojujte se do skupin a aktivit, které vás opravdu zajímají, a budujte vztahy ve skutečném světě. Zaměřte se na své cíle a hodnoty: Ptejte se sami sebe, co je pro vás důležité a co vám dává smysl. Směřujte svá rozhodnutí k sobě a ne k tomu, co by na to řekli druzí. Vědomě v sobě podporujte odvahu být jedineční. Sebedůvěra: Pracujte na posilování sebedůvěry a sebeúcty. Budete-li věřit ve své schopnosti a hodnotu, budete méně náchylní k pocitům FOMO. Mějte respekt: Nezapomínejte, že internet je dobrý sluha, ale zlý pán. Ovládne-li nás, zmocní se nás závislost a ztratíme sami sebe.