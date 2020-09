Boubelka odešla ze sociální sítě kvůli šikaně. Lidé jí přáli smrt

Ashleigh pracuje jako porodní asistentka a laktační poradkyně a obdivuje díky své práci ženské tělo. To své se také nebála ukazovat. Ovšem jen do té doby, než ji začali lidé obtěžovat s výhružnými zprávami.

Už v devatenácti letech se začala také živit jako příležitostná plus size modelka a její kariéra se celkem úspěšně rozjížděla. Vždy se našli lidé, kteří nesouhlasili s tím, že propaguje kila navíc. V minulosti šlo ale o celkem neškodné zprávy. Před nedávnem se začaly objevovat velmi nepříjemné vzkazy od anonymů, kteří jí přáli smrt. Lidé jí psali, ať zemře na rakovinu a už se raději neukazuje.

„Každý den jsem čelila takovému množství nenávisti, že jsem musela sociální sítě opustit, abych vůbec vydýchala, co se to vlastně děje,“ sdělila Ashleigh na svém profilu na Instagramu poté, co se opět k sociální síti připojila. Nechtěla nechat své fanoušky v nevědomosti.

Uvědomila si, že jedinou možností, jak bojovat se zlými lidmi, je vrátit se zpět. Podle ní je zásadní ukázat, že se člověk nebojí. Protože právě strach a ukázání slabin je živnou půdou pro nešťastné osoby, které se k negativním komentářům uchylují.

Velkou podporu má od svých fanoušků, kteří ji zahrnují pozitivními zprávami. Často jí píší ženy, že až díky ní začaly mít rády své tělo a získaly sebevědomí, které léta hledaly. Ashleigh propaguje přirozenost a nesouhlasí s držením diet v případě, že je člověk typ, který jen tak nezhubne.

„Každý člověk má právo na život. A nezáleží na tom, jak vypadá. Prosím, myslete na to. Život je krásný, ale krátký. Není čas na trápení se zbytečnostmi,“ doplnila.