Příběh Lenky: Štědrý večer chceme strávit v klidu, bez dětí a stresu

Vánoce jsem měla vždycky ráda, vlastně i dobu adventu, kdy se rozzáří světýlka v ulicích i lidem za okny. Nikdy mi nevadily ani koledy v obchoďácích, courala jsem tam, nahlížela do výloh a hledala nápady pro dárky svým blízkým.

Ani si neuvědomuji, že bych nějak prožívala nějaký větší stres. Nikdy jsem neběsnila s předvánočním úklidem, oba s manželem máme rádi pořádek a uklizeno máme permanentně. Také pečení cukroví jsem brala s nadhledem, většinou jsme pekly jeden víkend se sousedkou a byla to velká zábava, vypily jsme přitom lahev vína a moc jsme si to užily.

Vánoční svátky pak pro mě byly dny klidu a pohody. Máme s manželem jen jednoho syna, je mu dvaatřicet. Je ženatý, má dvě děti, pětiletého syna a dceru, které je rok a půl. Se snachou jsou spolu už víc než deset let a dokud neměli děti, střídavě trávili Štědrý večer u nás a u druhých rodičů. Ovšem po narození vnuka přijeli vždy k nám a k druhým rodičům, kde naopak byla na štědrovečerní večeři jejich druhá dcera s rodinou, jezdili až na Boží hod.

Nervy a stres

Takto jsme to měli naplánované i v loňském roce. Bylo zvykem, že mladí přijedou až později odpoledne, až budu mít všechno připraveno, chvilku posedíme, bude se podávat večeře a pak v klidu dojde na vrchol večera, rozbalování dárků. To jsme si všichni pochopitelně užívali nejvíc, vidět ty rozzářené oči vnoučka, bylo tím nejkrásnějším zážitkem.

Loni nás snacha požádala, jestli by nám nevadilo, kdyby s nimi přijela i její matka. Rozešla se s manželem, rozhádala i s druhou dcerou a na Vánoce by tak byla sama. Pochopitelně jsme souhlasili, docela si s ní rozumíme, a navíc nechat ji samotnou bychom opravdu nechtěli.

Návštěva k nám přijela už po poledni a když si dnes vzpomenu na ten den, tak mě znovu jímá hrůza. Dříve jsem měla do příjezdu mladých vše hotovo, stihli jsme navštívit i manželovu maminku v pečovatelském domě, tam je spokojená a k nám jezdit odmítá. Mladí k nám jezdili skutečně až později odpoledne, jenže teď přijeli v tom nejhektičtějším období.

Doma blázinec, vnouček extrémně netrpělivý (vnučka byla ještě malinká, s ní jedinou to bylo v klidu), mladí s tchyní ho pořád okřikovali, já lítala jak hadr na holi, chtěla jsem se věnovat jim, do toho připravovat občerstvení na večer, že by mi někdo z nich pomohl, to ne. Manžel nakonec odjel sám za svou matkou, což mě mrzelo, ale nedalo se nic dělat.

Už několik let s námi žije manželova sestra, od té doby, kdy babička začala bydlet v pečovatelském domě. Švagrová je od dětství invalidní, ale je to moc milá, skromná a empatická žena. Máme ji rádi a nebyl pro nás žádný problém jí poskytnout domov. Ona jediná se nakonec zapojila do pomoci s přípravami.

Už to nechci nikdy zažít

Ten večer jsem si vůbec neužila, byla jsem vystresovaná, unavená a těšila se, až budou všichni pryč a my budeme mít klid. Nakonec jsem se dočkala a manželovi a švagrové řekla, že toto už nechci nikdy zažít. Že je sice všechny mám moc ráda, ale všeho moc škodí.

Bylo to s nimi naposled, ať se zastaví s dětmi jiný ze svátečních dnů, nebo navštívíme my je, ale štědrovečerní večeře už bude jen pro nás tři. Oba mi to odsouhlasili. A pochopitelně jsem to tak i řekla mladým, že už nebyla žádná pohoda, kterou jsme zažívali dřív a od dalších Vánoc už chceme být sami. Syn i snacha to vzali v pohodě, bylo jim jasné, což ostatně i sami přiznali, že byl u nás skutečně blázinec, a tím to pro mě skončilo.

Uběhl pomalu rok a já na svém předsevzetí nic nezměnila. Předpokládala jsem, že to tak berou i mladí. Jenže je to pár dní, kdy mi snacha volala, že opět počítají s tím, že by byli u nás na Štědrý večer a že se i mamince u nás moc líbilo, jestli by tedy opět mohla být s námi taky.

No, nic jsem na to neřekla, vyrazila mi dech, já s tímto rozhodně nepočítala, brala jsem jako hotovou věc, že jsem jim už dávno oznámila, jak si to představujeme my. Zatím jsem se z toho nějak vykroutila, ale něco jim říct pochopitelně musím.

Lenka

