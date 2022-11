Příběh Daniela: Vadí mi, že přítelkyně sdílí náš život na sociálních sítích

Jmenuji se Daniel, je mi 31 let. Jsem na volné noze, po vysoké škole jsme s kamarádem založili firmu, v níž se zaměřujeme na IT služby a tvorbu webových stránek. Zpočátku to bylo sotva na uživení se, ještě že jsme oba měli nějaké úspory, ale naštěstí se nám po nějaké době začalo dařit. Hodně tomu pomohly reference známých a také dobré ceny.

Na naši firmu se obrátila o pomoc i Nikola, kamarádka sestry mého společníka. On se jí nemohl věnovat, padlo to tedy na mě. Věděl jsem, jakým činnostem se věnuje, na svých stránkách na sociálních sítích propagovala různé výrobky, sdělovala zkušenosti ze svého života, svěřovala se pomalu se vším.

Přiznávám, že mi to přišlo směšné. Já sám jsem sice měl profily na Facebooku či Instagramu, ale nijak aktivní jsem nebyl. Proč by měl každý vědět, co dělám, co si myslím, co se mi líbí, nebo nelíbí.

Po setkání jsem změnil názor

Nebyl jsem proto nijak nadšený, že zrovna já se této dívce budu muset věnovat. Považoval jsem ji za hloupou a sebestřednou. Sešli jsme se a vytřela mi zrak. Nejen že byla krásná (to jsem už věděl z fotek, ale myslel jsem si, že si je dost přibarvuje; nepřibarvovala – byla ještě hezčí), ale také velmi vtipná a chytrá.

Zavirovaný notebook jsem měl opravený během chvilky, ale nakonec jsem u ní strávil dvě hodiny. Celou tu dobu jsme si měli o čem povídat. Zjistili jsme, že se nám líbí stejná muzika, že máme shodné názory i na dost dalších věcí, dokonce včetně politiky.

Když jsem odcházel, pozval jsem ji na skleničku. Myslel jsem, že se nějak vymluví, ale ona souhlasila. Nevěřil bych tomu, ale byla stejně jako já bez partnera. A tak začal náš vztah, který se celkem rychle rozjel.

Po půl roce jsme spolu začali bydlet. Nikola mě seznámila i s tím, co dělá, proč to dělá a také co ji na tom baví. Měla vedle výdělků na internetu i další příjem, pomáhala dvakrát týdně na recepci v jedné velké firmě.

Její aktivity na sociálních sítích se mě nijak nedotýkaly. Nikola se pochopitelně časem pochlubila, že má přítele, se kterým je jí dobře, že je šťastná, ale z fotky, kterou zveřejnila, mě nikdo nepoznal. A já tomu byl rád. I když jsme o tom nijak dopodrobna nemluvili, Nikola znala můj názor ohledně sdělování osobních věcí ve virtuálním prostoru a snažila se ho respektovat.

Náš společný život se stal veřejným

Jenže pak dostala finančně velmi zajímavou nabídku od jednoho sponzora. Měla se stát součástí nějaké velké reklamní kampaně. Jednalo se o nabídku z kategorie těch, které se neodmítají. Obnášelo to hodně práce a pochopitelně i dennodenní nahlédnutí do jejího soukromí.

A jeho součástí jsem byl i já, do té doby taková paní Columbová, o níž se vědělo, že existuje, ale nikdo ji neznal. Nikola mě samozřejmě do všeho zasvětila, nechtěla se rozhodnout bez mého požehnání. A já jí ho pochopitelně dal. Slíbila mi ale, že se pokusí náš společný život na internetu prezentovat co nejméně.

Bohužel slib dodržet nedokázala, vlastně to časem ani nešlo. Sice jsem nebyl téměř nikde vidět, nebo jen minimálně, ovšem náš soukromý život je ve virtuálu propírán ze všech stran. Dlouho jsem se snažil dělat, že se mě to vlastně vůbec netýká, nečetl jsem, co Nikola zveřejňovala. Ale když si už ze mě začali utahovat kamarádi, kteří měli náš život jako na dlani, tak už jsem si řekl, že všechno má svůj začátek, ale i konec.

Požádal jsem Nikolu, aby přestala veřejně řešit cokoli, co se u nás šustne, ať netahá do virtuálního prostoru naše soukromí, že už mi to vyloženě vadí a štve mě to. Řekla mi ale, že to musím vydržet, od začátku jsem prý věděl, čemu se věnuje, a díky své současné „práci“ si vydělá i slušné peníze. Jenže já nevím, jak dlouho to ještě vydržím.

Daniel

