Příběh Lindy: Jsem druhá manželka, všichni mě nesnášejí

Jmenuji se Linda, je mi 32 let. Před rokem jsem se po roční známosti vdala za muže o 16 let staršího. Když jsme se seznámili, procházeli s manželkou krizí, nežili spolu.

Tvrdil mi, že mu bylo od začátku jasné, že se k sobě stejně už nevrátí, že jejich manželství už bylo tak narušené, že nemělo cenu ho dávat dohromady. I při sebemenší neshodě se prý vždy tak pohádali, že na ně jednou sousedi dokonce volali policii. Nejvíc tím pochopitelně trpěly děti. Dnes je jeho dceři 16 a synovi 13 let.

S manželkou se rozvedl

Tak se domluvili, že půjdou na čas od sebe, aby si ujasnili priority a zjistili, jestli má cenu se vůbec k sobě vracet. Jeho žena zůstala s dětmi, on si pronajal menší byt. S dětmi se prý hodně vídal, naštěstí vše pochopily, prý si určitě oddechly, že je doma klid.

S manželkou byl v kontaktu a prý se vše zklidnilo. Ona si ale představovala, že se časem vrátí domů. On ale naopak pochopil, že už ho k ní nic netáhne. Proto se nebránil vztahu se mnou.

Tyto podrobnosti mi sdělil až na několikáté schůzce. Zpočátku mi řekl jen, že žije sám, ale má děti, které celkem často vídá. No a já z toho nabyla dojmu, že je rozvedený. Možná bych si další pokračování našeho vztahu rozmyslela už v počátku, kdybych věděla, že rozvedený není. Jenže když mi to řekl, byla jsem zamilovaná až po uši.

Ženě oznámil, že se rozhodl pro rozvod, sám podal žádost. Bál se, jak to vezmou děti, naštěstí celkem v pohodě. S manželkou to až tak jednoduché nebylo, ale nakonec na rozvod přistoupila, ovšem za cenu toho, že se vzdal nároku na společný byt. Začali jsme spolu žít a měsíc po rozvodu mě požádal o ruku.

Před svatbou mě jeho okolí ještě tolerovalo

Než jsme se vzali, myslím, že mě jeho okolí (pochopitelně kromě jeho ženy, tu vůbec neznám) přijalo celkem v klidu, necítila jsem žádnou větší zášť. S dětmi mě seznámil, bylo to sice takové nijaké, ale vyložené antipatie jsem z nich necítila.

Než se rozvedl, moc jsem se s nimi nevídala, vždy, když je měl třeba na víkend, nebyla jsem doma. Chtěla jsem, ať si je užije sám, časem, až si třeba zvyknou, že už nejsou rodina a táta má novou ženu, spolu můžeme trávit víc času.

Asi tím, že je manžel o dost starší, jsem se vídala především s jeho přáteli. Jsou víceméně stejně staří jako on a manžel se s nimi cítil mnohem lépe než s mými přáteli, kteří mají úplně jiný pohled na svět. Je pravda, že i mě už párkrát napadlo, že ten věkový rozdíl mezi námi je znát, že já spoustu věcí vidím jinak, ale miluju ho a většinou nad tím mávnu rukou.

Manželovi přátelé, hlavně tedy muži, mě zpočátku brali naprosto v pohodě, manžel se mi pak chlubil, že mu záviděli „mladou kost“. Jejich manželky už na mě koukaly skrz prsty, ale mně to bylo vždycky celkem jedno. Doufala jsem, že časem to všechno bude lepší.

Bohužel není, naopak. Nevím, čím to, ale po svatbě se chování prakticky všech hodně změnilo. Manželovi přátelé mě ignorují, jejich ženy sem tam cíleně utrousí nějakou poznámku o ex-ženě mého muže, aby mě popíchly, o ní mluví pochopitelně veskrze kladně. Ze všech čiší nechuť ke mně, despekt, neoslovují mě, nebaví se se mnou.

Když jsem si postěžovala manželovi, řekl mi, že to všechno časem přejde, že se nejspíš snaží být loajální k jeho bývalé ženě. Prostě to nemám řešit. Ale já to řeším, manžel je hodně společenský člověk a s přáteli se stýká dost často. Pořádají různé akce po celý rok, jezdí i společně na víkendy, v létě grilují apod.

I dcera se synem mě vůbec neberou, říkají mi macecho a mluví se mnou na půl pusy. Chtěli jsme s nimi jet společně na dovolenou k moři, ale odmítli. Pak jsem zaslechla, když se jich táta v jiném pokoji ptal, jestli si to nechtějí rozmyslet, jak řekli: „S tebou, tati, klidně, ale s ní ne.“

Nevím, proč se všichni ke mně tak chovají. Obávám se, že jsou naočkovaní od bývalky mého muže. Přitom já jsem nekonfliktní člověk, k lidem jsem milá, vstřícná, ráda si povídám, jsem přátelská. Nikdy jsem nezažila, že by se ke mně kdokoliv choval přezíravě a povyšoval se nade mě.

Moje kamarádka mi řekla: „Zvykej si, jsi druhá manželka, ty to mají hodně složité.“ Jenže já si na tohle zvykat nechci, chci žít klidný život po boku milovaného muže. Než toto, to asi radši budu sama.

Linda

