Já tě zabiju, ujelo ženichovi. Svatba influencerky Myslivcové stála miliony

Natálie Myslivcová (24) s Markem Mikulenkou (29) mají tři děti a k absolutnímu štěstí jim chybí už jen velká svatba. Seznámili se před pěti lety v proslulé Stodolní ulici v Ostravě.

„Otevřely se dveře baru. Natálka odcházela, já přicházel. A hned jsem Natálku oslovil, jestli není sestrou Dominiky, se kterou jsem chodil do školy. Dali jsme se do řeči a od té doby jsme večery trávili společně, už se mě nezbavila,“ směje se Marek.

Oba prý věděli od první chvíle, že jsou si souzeni. „Mamince jsem volala, že jsem našla toho pravého. Bylo to osudové,“ přiznává nastávající nevěsta, kterou na Instagramu sleduje skoro sto třicet tisíc lidí. V mysli už viděla svatbu a děti, maminka si však podle svých slov pomyslela, že tak snadné to nebude, že takových lásek ještě bude. Natálce tehdy bylo totiž pouhých devatenáct let.

„Myslela jsem si, že se nejdřív vdá starší dcera, ale pak mi došlo, že Natálka je po mě – je hodně rodinně založená. Dominika si chce ještě užívat,“ říká maminka, která se též jmenuje Natálie. Její starší dcerou je youtuberka Dominika Myslivcová.

Glamour, brilianty i striptér

Snoubenci se rozhodli, že veškeré přípravy svěří profesionálům. Jejich veselka měla být okázalá a skutečně pohádková. Místem konání se proto stal původně lovecký zámeček Bon Repos ve Staré Lysé u Prahy.

Natálie vždy snila o pohádkové svatbě a sen se jí splnil do puntíku.

„Páru zorganizuji svatbu snů, kterou si dnes může dovolit jen málokdo a která se bude hodně podobat zahraničním katalogovým svatbám v glamour stylu,“ shrnula plány svatební koordinátorka.

Hned při první schůzce došla kromě místa, data a pokrmů řeč i na první tanec, který si nevěsta vysnila. V mládí totiž závodně tancovala. Marek, který není tak zdatný tanečník, se chtě nechtě musel přizpůsobit. „Já tě zabiju s tím tancem,“ hrozil se smíchem.

Natálie ani chvilku nepochybovala o tom, kdo by jí měl jít za svědka. Sestru Dominiku pozvala do kavárny, aby se jí oficiálně zeptala. „Moc si toho vážím, kdo jiný by ti to měl odsvědčit? Ráda se postarám o všechno. Pro sestru cokoli,“ zněla odpověď.

Za hlídání občanských průkazů prý neručí, prstýnky ale pohlídá ráda. To ještě nevěděla, jaké si Marek s Natálkou vyberou – oba se shodli na výrazných, z bílého zlata a s brilianty netradičně pro nevěstu i ženicha.

S Dominikou a maminkou konzultovala Natálie vše nezbytné. Je totiž detailistka a chtěla mít celou událost opravdu vyšperkovanou. K výběru šatů přizvala i družičky. Ze všech modelů jí nejvíc padl do oka hned druhý – upnutý a s vysokým rozparkem.

Nakonec však uznala, že je pro církevní sňatek až příliš odvážný, a jen pár týdnů před svatbou se vydala shánět šaty druhé, které si vezme na obřad. Do salónu se mezitím vydali i družbové a družičky, kterým se měly šaty a obleky šít na míru.

Rozlučku se svobodou nevěstě organizovala její sestra. „Co bych úplně nemusela, by byl striptér. To moc nemám ráda,“ svěřila se Natálie těsně předtím, než akce vypukla. Ráno vyrazila děvčata na profesionální focení do ateliéru a potom na ně čekala pronajatá loď na Vltavě. S kapitánem, který byl až podezřele sexy… Natálčiny obavy se splnily – skutečně šlo o striptéra. Kamery si na lodi nepřála, Marek je totiž údajně docela žárlivý.

Kde jsi přišel o knoflíky?

Ráno před svatbou bylo hektické. Připravovaly se poslední detaily v párty stanu – alkohol, sladký bar i květiny. Stavěla se slavobrána a chodníčky posypávaly květy. Koordinátorka prozradila, že původní rozpočet jeden a půl milionu po dohodě se snoubenci překročila a cena svatby se tak vyšplhala na dva miliony. Přesto byla překvapivě komorní – hostů si snoubenci pozvali asi jen šedesát.

Obřad vedl kněz, který je zároveň rodinný známý a křtil všechny tři děti páru. Celá událost tak měla osobní rozměr. Natálku i Marka jeho projev málem dohnal k slzám. Zadržovat pláč musela nevěsta i během proslovu své starší sestry.

„Všechno mají přenádherné. V životě jsem neviděla lépe vyzdobený stan a takové dekorace,“ rozplývali se svatebčané. Strop i stěny zdobily záplavy bílých květin, všude visela romantická světýlka. Zatímco většina hostů seděla na pohodlných kožených sedačkách, novomanželé předvedli taneční číslo i se zvedačkou z Hříšného tance.

Děti si mohli zájemci „odložit“ do dětského koutku, kde byla k dispozici celý den chůva. Večer jako překvapení, které si připravila Dominika, vystoupil zpěvák Jan Bendig.

Slavilo se až do rána. „Momentálně se cítím dost špatně. Trošku jsme to přepískli. Marek je úplně mrtvý,“ hlásila dopoledne Natálie. S manželem šli do postele až před šestou a pospali si tak jen asi hodinu. „Jak jsi přišel o knoflíky na košili?“ ptala se ženicha maminka, která ho přišla vytáhnout z postele. „Včera to bylo zajímavé a dál bych to asi nerozebíral,“ odbyl ji novomanžel.