Svatební noc nakonec nebyla, smutnila nevěsta v novém pořadu Den jak sen

Ladislava Papíková (26) je studentkou Technické univerzity v Liberci, momentálně na mateřské dovolené, zatímco Jan Lágr (39) pracuje v pohostinství. Honza je již trojnásobným otcem, z prvního vztahu má syna (18), z druhého dceru Lolu (13) a s Laďkou sedmiměsíčního syna.

Oba snoubence spojuje láska ke sportu a rodině, ani jim se však nevyhýbají konflikty. „Lada dokáže být hodně tvrdohlavá, někdy i výbušná,“ poodkryl Honza nedostatky své budoucí ženy. „Paličatá, protivná, tvrdohlavá… Vlastně Honzu obdivuju, že se mnou vydržel,“ přitakala se smíchem ona sama. „On je úplně jiný než já, je kliďas,“ dodala. Co naopak Honza na své nevěstě obdivuje, je to, jak si zamilovala jeho dvě starší děti.

Pár se potýkal s řadou překážek. S tragickou ztrátou Honzovy předchozí partnerky, se kterou se dlouho nemohl srovnat, i s poměrně velkým věkovým rozdílem.

Oba snoubenci pocházejí z České Lípy a seznámili se před sedmi lety v místní cukrárně. Zatímco Honza sem chodil na snídaně, Laďka obsluhovala jako brigádnice. V té době zažíval Honza těžké období, na chřipku mu totiž zemřela přítelkyně Monika, se kterou byl deset let.

O celé záležitosti nechce příliš mluvit. „Byl to pro mě šok, tragédie, nepřál bych to nikomu. Když jste s někým deset let a někdo vám zavolá, že dotyčný odešel, tak je to opravdu těžké.“ S výchovou Loly mu pomáhali rodiče Moniky. „Až Laďka mi ukázala, že musím jít dál.“

Začátky jejich vztahu nebyly jednoduché. „Honza hodně brečel a byl pro něj problém dát mi najevo, že mě má rád,“ vzpomíná Lada. Roli hrál i poměrně velký věkový rozdíl. Všechny překážky však pár nakonec překonal, a i když Honza není úplně „ženící“ typ, Laďku chtěl podle svých slov sňatkem odměnit.

Leoš mi zazpíval, Leoš se mě dotknul

Moderátorku Moniku Absolonovou pár pozval na prohlídku rezidence Morris u České Lípy, kde se plánují vzít. Laďka si vždy přála velkou svatbu, ale Honza se ujal role „osekávače“. „Kdyby bylo na něm, tak tam jsou jen svědci,“ smála se nastávající nevěsta.

Zatímco introvert Honza po rozlučce se svobodou netoužil, Laďce se o pořádnou dámskou jízdu postaraly kamarádky. Pronajaly celou vilu v lese u Hradištka a jako host dorazil Leoš Mareš. „Vždycky, když se mě holky ptaly, co bych chtěla mít na rozlučce, tak jsem říkala ‚Leoše!‘“ nechtěla věřit svým očím snoubenka.

„Teď máme Leoše plný byt. ‚Leoš mi zazpíval, Leoš se mě dotknul,‘“ hodnotil suše Honza o pár dní později. Na zpěváka však prý nemá důvod žárlit.

Kamarádky byly pro Laďku během příprav i samotného dne D nepostradatelné. Uspořádaly jí rozlučku i napekly koláče.

Dalším bodem na svatebním seznamu byly šaty pro nevěstu. Laďka se rozhodla, že si ty svoje nechá ušít, a na poslední zkoušku pozvala Moniku Absolonovou, svou svědkyni a Honzovu dceru Lolu.

„Prostě to je Laďka, třpytivé, upnuté šaty, výstřih, hezká postava… Nedokážu si na ní představit nic jiného,“ hodnotila svědkyně. Na těle držely speciálními lepicími páskami, měly hluboký rozparek i výstřih a stříbřitou výšivku.

Zatímco šaty měly být pro Honzu překvapením, s výběrem obleku svému snoubenci Laďka pomáhala osobně. „Chtěl jsem něco na tělo, protože mám rád slim fit střihy, ne aby na mě oblek vlál,“ zdůrazňoval nastávající ženich. Barvu zvolil modrou, Laďka mu vybrala boty. Nikoliv klasické lakýrky, ale hnědé semišové mokasíny.

Následně se pár jel podívat do restaurace, kde se měl konat oběd, a hotelu, kde hosté přespí. Zatímco pokoje splnily očekávání, snoubencům se příliš nepozdávaly prostory pro hostinu. „Místnost je malá a stoly rozdělené, takže budeme muset hosty rozdělit na malé skupinky,“ mrzelo Laďku. Nakonec však uznala, že svatba je často o kompromisech. Družičky, obě nastávající tchyně a nevěsta se pak pustily do přípravy a pečení koláčů a cukroví.

Svatební noc nebude

Do svatby zbýval pouhý den a oba snoubenci ladili poslední detaily. Atmosféra byla poněkud napjatá. „Jsem protivná a je mi to fakt líto. Hádáme se kvůli prkotinám,“ přiznala Laďka, zatímco s Honzou připravovali nafukovací bazén pro nejmenší hosty. Nakonec ještě zkontrolovali výzdobu a stoly. I přes prvotní rozladění byli oba spokojení.

Ráno se všichni vrhli do finálních příprav. Nevěsta i družičky přespaly na místě, aby měly více času na česání a líčení. Zbyl čas i na úvahy. „Nebojím se ani tak o ztrátu své svobody, protože té jsem se vzdala už v době, kdy jsem začala s Honzou chodit,“ přemítala Laďka. „Ale bojím se, že on najednou ucítí, že už není svobodný a že ho něco utlačuje.“ „Svatbou to nekončí a svoboda zůstává dál,“ reagoval na její obavy Honza.

Podle svých slov se Honza na Laďku zvládl podívat na pouhé tři vteřiny, pak ho přemohly emoce.

„Doufám, že začne brečet, až mě uvidí,“ přála si nevěsta ještě před svatbou. Její přání se splnilo. „Podíval jsem se na Laďku tak na tři vteřiny a musel jsem sklopit zrak, protože jsem se snažil urovnat emoce, ale nešlo to,“ hodnotil ženich.

Po samotném obřadu následovalo vypuštění holubic a manžele při odchodu doprovázely bubliny z bublifuků. Honza dostal na nohu kouli a oba společně pak zametli střepy. Nevěsta měla sevřený žaludek, a tak se jídla téměř nedotkla.

Odpolední zábava šla podle plánu. Laďka s Honzou zvolili tradiční aktivity včetně tance, focení ve fotokoutku, večer se sešlost pokochala ohňostrojem. Někteří – jako třeba ženich – to však s veselením se a alkoholem trochu přehnali.

„Cítím se docela špatně. Trošku jsem to přehnal. Musel jsem to dohnat za svoji ženu, která mě v průběhu večera opustila. Tak jsem to táhnul dál, aby nám ti hosti neutekli,“ svěřil se Honza.

Kromě toho na sebe prásknul: „Svatební noc neproběhla, byl jsem rád, že jsem si vedle svojí ženy lehnul a aspoň na dvě hodiny si zdřímnul.“ Lada z toho moc nadšená nebyla: „Jestli budeš takhle ve formě celý život, tak jsem si to měla radši rozmyslet.“ Honza byl však neoblomný. „Dneska by ta svatební noc teda asi měla proběhnout, ale protože jsem docela vysílený, proběhne asi až v neděli.“

A jaké mají novomanželé plány do budoucna? „Chtěla bych, aby to bylo takové jako doteď. Spíš jen já bych se ráda trochu uklidnila, řešila všechno s chladnější hlavou než doteď,“ přiznala Laďka. „Chtěl bych, aby v našem manželství byla pohoda, abychom byli spolu šťastní a vydrželo nám to co nejdéle,“ zadoufal její manžel.