Svatba plná dramat. Nevěsta vrátila prsten, obřad málem spláchl liják

Říká se, že dobrá rada je nad zlato. Pro hlavní hrdinku nejnovějšího dílu dokureality Den jak sen to platí obzvlášť. Před několika lety Báře poradili, ať si najde trenéra, který jí pomůže s přípravou na fitness závody. Nakonec našla ve Zdeňkovi nejen trenéra, ale především parťáka pro život.

Zásnuby až během příprav

Bodybuilderka Barbora Vltavská (33) i fitness trenér Zdeněk Vrána (50) žijí se svými čtyřmi dětmi z předchozích vztahů v Praze. Jejich seznámení nebylo úplně tradiční. Bára dorazila za potenciálním budoucím trenérem na konzultaci a rovnou skončila v prádle, aby mu předvedla, zdali je vhodnou adeptkou pro soutěže.

„Myslím, že to byla láska na první pohled, věděla jsem, že jsem se potkala se svým budoucím mužem,“ tvrdí Bára. „Já taky věděl hned, že to bude průser,“ souhlasí Zdeněk. „Během dvou týdnů moje tehdejší partnerka věděla, že se něco děje, tak jsem to ukončil. Přestal jsem se bránit a takhle to dopadlo,“ dodává.

Oba za sebou už jednu svatbu mají a minimálně Zdeňka nenapadlo, že by se hnal do chomoutu znova. Jeho partnerka ovšem rozhodla za něj. Jedné noci, když nemohla spát, vyplnila přihlášku do pořadu. Samotnou ji překvapilo, jak moc byl Zdeněk nadšený. „Takže jsem nás přihlásila já po společné domluvě až po přihlášce,“ říká se smíchem.

Svatební altán ozdobily fotky páru. Nechyběly mezi nimi ani záběry ze závodů.

U tohoto páru vůbec vše probíhalo tak trochu naopak. Bára podala přihlášku ještě předtím, než ji Zdeněk požádal o ruku. To napravil až při natáčení. S prstenem poklekl před přítelkyní během závodů.

Odložený prstýnek? Jen gesto

Pak už mohly vypuknout svatební přípravy. Protože se Bára poprvé vdávala v klášteře, chtěla druhou veselku pojmout úplně jinak — jako mejdan. Měl se podle jejího přání konat u přírodního koupaliště, kterému se přezdívá České Maledivy.

„Je to tady takové divné, nic tady není. Jen jeden stánek s pivem,“ pochyboval o její volbě Zdeněk. Nakonec vybrali místo podobné, jen s lepším zázemím. Zpestřením svatby měli být koně z blízké farmy.

Přípravy však narušil svár, jehož hlavním tématem byly děti. Každý totiž údajně nadržuje těm svým. Nového přítele či přítelkyni svého rodiče navíc mají některé problém přijmout. „S bývalým jsme od sebe tři roky, ale stejně po té době děti říkají, že by si nejvíce přály, aby maminka s tatínkem byli zase spolu,“ svěřila se Bára.

Vadí jí také, že Zdeněk je moc měkký a jeho výchova je spíše kamarádská. „Došlo to tak daleko, že mi položila na stůl prstýnek a řekla, že na to kašle,“ líčil Zdeněk. Bára se dušovala, že to bylo jen prázdné gesto.

Vztahovou krizi se podařilo uhasit a oba navštívili salon, kde si vybrali šaty a oblek. Naskytla se ale další překážka. Termín svatby se domlouval na rychlo a snoubencům se na něj nepodařilo sehnat oddávajícího. Proto se rozhodli, že se provizorně vezmou o měsíc dříve na úřadě a s rodinou i přáteli si užijí svatbu „na oko“ podle původního plánu.

První událost se neobešla bez dramat. Bářina dcera Valinka se rozbrečela, že bude mít maminka jiné příjmení. Báře samotné se v hlavě honily myšlenky, že ji k oltáři nevede otec, jak si přála. Aby na druhou veselku opravdu všichni dorazili, drželi novomanželé zprávy o sňatku v tajnosti.

Otec málem nepřijel

Protože se měl obřad konat na mole u rybníka, byl pár závislý na rozmarech počasí. Bohužel se ráno všichni probudili do deštivého dne. Bára se se suchým plánem B nehodlala smířit. „Nazdobíme molo, i kdyby to mělo zmoknout,“ úkolovala dcery.

Pršelo ovšem čím dál víc, proto se nakonec pár odhodlal ke svatbě v altánu. U Báry se toto rozhodnutí neobešlo bez slz. „Ona se k něčemu upne a pak se jí těžko smiřuje s něčím jiným. Nejradši by to odpískala a udělala svatbu zítra,“ komentoval situaci Zdeněk.

Během obřadu se ženich i nevěsta rozplakali. „Myslela jsem si, že když už mám jednu svatbu za sebou, tak mě nic nerozhází,“ divila se Bára.

Aby toho nebylo málo, Bářin otec, který zjistil, že už je vdaná, nejdřív odmítl dorazit. Svoje rozhodnutí na poslední chvíli přehodnotil, zapomněl si však doma oblek a boty. K oltáři proto dceru dovedl v neformálním oblečení — kraťasech, košili s krátkým rukávem a teniskách.

Ženicha vedla moderátorka Monika Absolonová, jen pár měsíců předtím mu totiž zemřela maminka. Během obřadu se on i nevěsta rozplakali. „Myslela jsem si, že když už mám jednu svatbu za sebou, tak mě nic nerozhází,“ divila se Bára.

Došlo na první novomanželský tanec, krájení dortu i focení s koněm. Bára má strach ze zvířat, povedlo se jí ho však překonat. Jak je v tomto pořadu tradicí, i tentokrát se slavilo do rána. A co plánují novomanželé do budoucna? Rekonstrukci bytu, chaty a časem snad i miminko.