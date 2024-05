Farníkům v Nesvačilce se splnil sen, nad obcí se po 100 letech tyčí vymodlená kaple

Stovky lidí, desítky z nich v krojích nebo v jiném slavnostním oblečení či uniformách. Do třísethlavé obce Nesvačilka na Brněnsku se ve středu sjely davy z blízkého i dalekého okolí. Takto tu neslavili dnešní státní svátek, sami prožívali mnohem větší slávu, protože se jim slavnostně otevírá jejich vymodlená kaple.

„Kaple v Nesvačilce má teprve začít plnohodnotně sloužit svému účelu, přesto už v tuto chvíli má za sebou velmi bohatou historii. Spoustu lidí dokázala spojit, některým už stihla ukázat i Boží moc a sílu. Těším se, že tento její význam v budoucnu jen poroste,“ přidává se brněnský biskup Pavel Konzbul, který kapli slavnostně vysvětlil.

Dnešní den byl k této významné církevní události vybrán proto, že 8. květen je mariánským svátkem Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Právě Panně Marii je kaple zasvěcena.

V Nesvačilce u Brna se lidé dočkali kaple. 8. května 2024 ji slavnostně vysvětil brněnský biskup Pavel Konzbul (na snímku).

Konzbul svými slovy mířil až do začátku 20. let minulého století. Minimálně od té doby v sobě místní farníci pěstovali víru, že jednou budou mít vlastní kapli. Už tenkrát vznikl Spolek pro stavbu nesvačilské kaple, a dokonce tehdy místní na novou modlitebnu začali spořit. První zápis ve vkladní knížce mluví o osmadvaceti korunách.

Časem sesbírané peníze se ale nakonec rozkradly během války a ani komunistická éra myšlenkám na katolické chrámy nepřála.

Stavbu podpořily i známé osobnosti

Myšlenku před více než deseti lety znovu oživil farář René Václav Strouhal z nedaleké Moutnice. Jak však sám skromně říká, byli to především sami farníci, kteří mu vlili do žil optimismus, že kaple skutečně může vzniknout. Dovedení výstavby do zdárného konce považuje za zázrak.

„Spousta místních sem chodila pomáhat, nechali tu čas i energii, vybírali peníze, sháněli sponzory. Dary nám posílali lidé z celé republiky a ta podpora byla cítit v podstatě po celou dobu stavby. Jsem za ni nesmírně vděčný,“ poznamenal farář, který sehnal podporu i od řady známých osobností. Mezi nimi je například operní pěvkyně Dagmar Pecková, zpěvák Martin Ruppert či kardiolog Petr Neužil. Celkové náklady se vyšplhaly na 24 milionů korun.

Římskokatolický farář René Václav Strouhal uvnitř vznikající kaple na snímku z roku 2020.

Pro pětadvacet metrů vysokou kapli, která upoutá pozornost svým válcovitým tvarem, se už nyní vžilo i pojmenování kaple přírodní. Hlavní konstrukci tvoří sedm jedlových trámů opracovaných pouze sekerami. Odkazovat mají k sedmi utrpením Panny Marie. Osmý trám, osazený napříč, dotváří obraz kříže.

„Nosnou ideou kaple je symbolika Panny Marie Bolestné – Marie trpí a pláče za nás, propojuje nás s Bohem a zároveň nabízí svou náruč. Stavba ční se svou bílou věžičkou v rozlehlé krajině mezi poli jako maják naděje a svým provedením odkazuje na historii, současnost ale neopomíjí,“ přiblížil architekt Jan Říčný církevní stánek, jež získal už v roce 2017 ocenění Dřevostavba roku.