Příběh Jardy: Dcera žije s celou rodinou u nás, pro mě tu už není místo

Jsem ženatý tak sedmatřicet let, přesně to nevím, hlídá to moje žena a vždy mi (ne)nápadně připomene, že výročí je na spadnutí. Žijeme v jednom menším městečku ve dvoupatrovém bytovém domě. Ještě než jsem se oženil, společně se sousedy jsme ho postavili svépomocí. V jednom domě je šest bytů a k tomu velká zahrada, každá domácnost má svůj vlastní kousek. Já tam mám dílnu, kde poslední dobou trávím většinu času.

Žena se na dceru upnula

Se ženou jsme chtěli mít aspoň dvě děti, ale po svatbě měla nějaké ženské problémy, dlouho se léčila a otěhotněla až za několik let. Narodila se nám dcera a podruhé už jsme štěstí neměli. Ale byli jsme rádi aspoň za to jedno dítě. I když jsme ji oba zahrnuli láskou, přece jen k mé ženě měla vždycky blíž, řekl bych, že se na mámě stala až nezdravě závislou. Žena se na ni také extrémně upnula a já si občas připadal jak páté kolo u vozu.

Pořád jsem se však uklidňoval, že je to nejspíš normální, že holčičky tíhnou k maminkám, že jak bude dospívat, tak se to změní. Já to z dětství neznal, mám staršího bráchu a naši nás vychovávali dost sportovně, s ničím se moc nebabrali, občas padl i nějaký záhlavec, byli jsme s bratrem pěkná kvítka. Jsme od sebe jen dva roky a odmalička jsme byli velcí kamarádi, zůstalo nám to dodnes. Bratr bydlí nedaleko, před rokem mu zemřela žena, obě jejich děti se odstěhovaly. Žije sám a jsme spolu v hodně úzkém kontaktu.

Jak dcera dospívala, máma šla trochu stranou, začala trávit čas i s kamarádkami. Ovšem moje žena to měla všechno pod kontrolou, na dceru byl naštěstí vždy spoleh, takže její pubertu i pozdější roky žádné průšvihy nedoprovázely. Dcera odmaturovala, našla si v sousedním městě práci a dál bydlela u nás. Doma trávila dost času, i když občas si někam vyrazila, ale žádný vážnější vztah neměla.

Ne že bych já osobně na ni spěchal, ale jak jsem viděl děvčata ze sousedství, nebo dcery mých kolegů v práci, postupně si našly známost a od rodičů se odstěhovaly, to samé i neteř od bráchy, ta odešla v jednadvaceti. Když jsem to doma nadhodil, jestli jí nevadí pořád žít s maminkou a tatínkem, tak se do mě pustila žena i ona.

Nemám chvíli klidu

Přítele, kterého nám představila, si našla někdy v pětadvaceti. Je o rok starší než ona. Mně se kluk líbil, ale žena na něm viděla samé mouchy, naštěstí se časem uklidnila. Mladým to klapalo a za rok a něco nám oznámili, že čekají rodinu a chtěli by se vzít. Dcera stále bydlela s námi, její přítel u nás občas přespal, ale o společném bydlení nepadlo do té doby ani slovo.

Když nám řekli o svých plánech, předpokládal jsem, že si najdou i nějaké bydlení, nebyl by to problém, ani s nějakým pronájmem, nebo s něčím vlastním. My bychom jim pochopitelně i finančně přispěli. Tak jsem to řekl i ženě a dceři. Obě se ale do mě pustily, že mladí přece nikam nepůjdou, budou bydlet u nás. My se ženou budeme dál v ložnici, oni v dceřině pokoji, který je největší z celého bytu a pohodlně se tam i s dítětem vejdou a obývák bude takový společný prostor.

Žena byla nadšená, když mi to líčila. Já ne a doufal jsem, že můj budoucí zeť na to bude pohlížet stejně jako já. Nepohlížel, bylo mu to jedno. Prý stejně vypadne brzo ráno do práce, přijde odpoledne, ale většinou až večer, několikrát týdně má fotbalové tréninky, někdy se staví na pivko, o víkendu má fotbal, kope za naši místní jedenáctku, a ještě trénuje malé kluky. Takže on byl spokojený, že se nemusí o nic snažit, shánět nějaké bydlení, zařízení. Taky jsem mu hezky poděkoval, že mě nepodržel.

Už skoro šest let žijeme všichni pohromadě, než se narodil vnuk, ještě to celkem šlo, asi i po jeho narození, ale jak roste, je u nás blázinec. Vnuka miluju nade vše, ale už nejsem nejmladší, za rok bych už mohl jít do penze, docela rád bych měl klid. Ale doma to nejde.

Většinou se seberu, jdu do dílny nebo k bráchovi. Občas si skočíme na pivo, na fotbal podívat se na naše kluky. U bráchy se odreaguju, odpočinu si. Nedávno mi nabídl, jestli se nechci k němu přestěhovat, že by nám to spolu klapalo. Bral jsem to jako dobrý vtip, ale začínám o tom vážně uvažovat, jestli se u nás nic nezmění.

Jarda

