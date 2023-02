V lásce na věku nezáleží. Tyto celebrity se daly dohromady ve zralém věku

Heidi Klumová (49) & Tom Kaulitz (33)

Německá supermodelka Heidi Klumová, která zazářila v 90. letech, už za sebou měla dvě manželství a porodila tři děti, než se seznámila s mladým kytaristou skupiny Tokio Hotel Tomem Kaulitzem. Jejich vztah se dostal na veřejnost poté, co si fanoušci všimli, že se Heidi a Tom líbají při natáčení televizního pořadu. Nikdo to nečekal a všichni dvojici předpovídali brzký rozchod.

Netrvalo však dlouho a na Štědrý den v roce 2018 Tom požádal Heidi o ruku. O dva měsíce později se vzali. Modelce bylo v té době 45 let. „Je to poprvé, co mám pocit, že mám opravdu partnera, se kterým můžu dělat všechno,“ svěřila se poté supermodelka s tím, že se jí konečně podařilo najít spřízněnou duši, která je stejně romantická jako ona.