Jak se dostat z těžkého rozchodu. Uzdravování zlomeného srdce neprobíhá lineárně

Nezáleží na tom, jestli jste se se svou polovičkou rozešli vy, ona s vámi nebo byl rozchod oboustranný. Několik prvních hodin, dnů a týdnů poté může být dost těžkých, pro někoho až zdrcujících. „Když mi Pavel potvrdil, co jsem tušila – tedy že má už delší dobu milenku –, myslela jsem, že pro mě život končí. Nemohla jsem uvěřit tomu, že vše, co jsme celé ty roky budovali, je pryč. Srazilo mě to na kolena. Moc mi chyběl, jenže on už o mě nestál. Nenáviděla jsem ho, ale zároveň jsem ho chtěla zpátky. Šíleně jsem se v tom plácala,“ svěřuje se Jana z Plzně.