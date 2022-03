Láska vrásky nepočítá. Jak randit ve vyšším věku a na co si dát pozor

Co na sebe?

Každá žena stárne jinak… Zatímco jedna se i ve 40 letech cítí skvěle a plná života, jiná má za to, že je již za zenitem. To se samozřejmě promítne nejen do chování a vystupování, ale také do odívání. Často tak narazíme hned na dva módní extrémy.

Forever young neboli navždy mladá, to je žena, která se snaží popírat zub času a s oblibou ukazuje ženské zbraně. Její výsadou jsou výstřihy hlubší než propast Macocha, krátké mini sukně a šortky či výstřední šaty, co mnohdy nekorespondují nejen s roky, ale taktéž postavou. Pak zde máme pravý opak, kdy žena nosí kousky, které postavě nejen že nelichotí, ale dokonce ji deformují a přidávají nositelce zbytečně roky.

Pamatujte, že váš styl odívání o vás mnoho napoví. Je vlastně takovou nálepkou osobnosti. Ať už jde o pracovní pohovor či rande, vždy je nejlepší najít zlatou módní cestu.

Na romantickou schůzku se nehodí chodit příliš odhalená ani zahalená. Pouzdrové šaty, sukně midi délky kopírující křivky těla a lehká saténová halenka budou kreací, která signalizuje sebejistotu a stabilní postavení.

Rada: Sexy třešničkou na dortu se mohou stát červené lakované lodičky se zúženou špičkou na úzkém podpatku a do stejného odstínu sladěný lak na nehtech i rtěnka, rafinovaný rozparek na šatech/sukni, punčochové kalhoty s decentními oky. Tyto detaily jsou sexy, ale nejsou prvoplánové až laciné, pokud jich není zbytečně moc.