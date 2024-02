Bála jsem se, že mi fámy o anorexii zničí kariéru, říká Flockhartová

„Myslím, že jsem byla snadný cíl. Bylo to bolestivé, komplikované. Zbožňovala jsem práci na Ally McBealové a tímhle mi zhořkla,“ řekla Flockhartová v rozhovoru pro The New York Times.

„Nespala jsem kvůli tomu, byla jsem v depresi. Myslela jsem, že to zničí mou kariéru. Že už mě nikdy nikdo nedá práci, protože prostě předpokládali, že mám anorexii a to bude konec,“ popsala.

„Byly dny, kdy jsem se cítila zraněná, zahanbená a rozzuřená. Naštěstí jsem musela pracovat,“ dodala herečka s tím, že se nakonec rozhodla fámy ignorovat a zůstat pozitivní.

Životní partnerka Harrisona Forda je přesvědčená, že v současné době už by se to nestalo. „Dnes tomu říkají body shaming. Dlouho jsem o tom nepřemýšlela, ale vážně není ok někoho obviňovat, že má nemoc, s níž mnoho lidí bojuje. Koukám na ty fotky z minulosti a jsem na nich stejná jako teď a teď nikdo neřekne ani slovo,“ dodala herečka s tím, že ke své výšce 165 centimetrů měla vždy zdravou váhu.

„Moje máma měří 150 centimetrů a když se vdávala vážila 42 kilogramů. Mluvíme o malém drobném skřítkovi. Mám prostě malé kosti,“ dodala Flockhartová.

Už v roce 1998, když natáčela Ally McBealovou, musela na otázku mentální anorexie odpovídat v rozhovoru pro časopis People. „Myslím, že neznám přesnou definici anorexie. Ale já jím. Jím normálně. Jím cokoli, co chci a kdykoli chci. Nemám špatný vztah k jídlu. Jsem anorektička? Myslím, že má odpověď musí být ne,“ řekla tehdy.