Varovali mě, že si odletem do Kanady zničím kariéru, říká Lucie Vondráčková

V roce 2008 se vás redaktorka časopisu Žena a život ptala, kde samu sebe vidíte za deset let. „Počítám, že o deset let starší, moudřejší a takovou rodinnou. Ale asi budu pořád jako vítr,“ odpověděla jste. Odhadla jste to dobře?

Tak to jsem se celkem trefila. V roce 2018 jsem už měla dvě děti, sedmiletého Matyho a čtyřletého Adama. A začala jsem zase pomalu pracovat a vracet se k herectví. Jestli jsem moudřejší, nevím, každopádně už na sobě nenechávám dříví štípat.

Moji kluci mě viděli akorát v Království květin. To je taková večerníčková pohádka s modrým slimákem. Jinde mě myslím neviděli.