Padesátka mě děsí, musím proto žít každý den naplno, říká Petr Svěcený

Kristýna Svěcená o manželovi a dcerách

ČÍM MĚ PETR ZAUJAL

Přišel moc pěkný kluk s krásnýma očima a nebývale dlouhými řasami. Těch jsem si všimla okamžitě. Petrově iniciativě jsem se nebránila. Dali jsme se dohromady necelé dva měsíce po mém nástupu do televize.

Kristýna Svěcená Kristýna Svěcená s manželem Petra poznala poté, co v roce 2006 nastoupila do sportovní redakce České televize. Veřejnoprávní médium spouštělo sportovní kanál a nabíralo pracovníky. Kristýna se coby produkční starala i o fotbalová a hokejová studia. Přede dvěma lety se stala produkční na Nově. S Petrem má čtrnáctiletou Karolínu a desetiletou Lauru.

JAKÝ JE TÁTA

Skvělý. Jak pracuje z domova, obstará spoustu věcí kolem dětí. Nekřičí na ně, dokonce bych řekla, že je až neuvěřitelně hodný, ale nezneužívají toho. Má u nich přirozený respekt, určitě větší než já. Petrovi vždycky stačilo, aby se na ně přísněji podíval.

K ČEMU JSME HO PŘEMLUVILY

Nebyl zrovna nadšený z nápadu pořídit si psa. Nakonec jsme si s holkami prosadily svou a přivedly Molly z útulku.

(Petr: Dneska jsem opravdu rád, že ji máme.)

NA CO JSEM SI ZVYKLA

Že mám doma tak trochu workoholika, co nejraději pracuje večer.

(Petr: Skoro pořád mám homeoffice. Do práce jezdím v podstatě jen vysílat a na důležité porady.)

Kdyby se večer se mnou díval na film nebo seriál, myslela bych si, že je něco špatně. Aspoň že už chodí dřív spát. Uléhal v jednu, teď už skoro výhradně před půlnocí.

CO SPOLU PODNIKÁME

Rádi si zajdeme do kina nebo do sauny. A naplno prožíváme každou dovolenou. Petr dokáže vypnout a věnovat se jenom rodině. Jezdíme k moři i na hory. Naučila jsem se díky němu dobře lyžovat.

JAK JSME SE PROMĚNILI

Na začátku byl Petr spíš domácí typ a já chtěla pořád chodit ven. Dneska to máme obráceně. Bez mučení přiznávám, že jsem ráda doma a klidně se jen tak válím. Vezmu si knížku, nějakou oddechovku, které mi Petrova maminka dává k Vánocům, a jsem spokojená. Ale abych nebyla jen za válendu, taky chodím dvakrát týdně do posilovny.

MŮJ VZTAH K FOTBALU

Klidně se s Petrem na zápas podívám nebo i zajdu, ale že bych fotbalu dobře rozuměla, to ne. Nejsem žádná velká fanynka. Mám ale jednoho velkého oblíbence, Cristianu Ronaldovi fandím celou jeho kariéru. To naše nejmladší Laura fotbal hraje. Ona i Karolína si někdy s Petrem dají fotbal i na playstationu.

CO JEŠTĚ ZAJÍMÁ DCERY

Laura je ještě docela malá, ale hodně tíhne ke zvířatům. Karolína je vědecky založená. Zajímá ji vesmír, příroda, chemie. Děláme si legraci, že bude pracovat s Elonem Muskem.

(Petr: A moje nejstarší Kristýna studuje konzervatoř. Táhne ji to k uměleckému světu. Má svou hudební skupinu a už moderuje.)

Petr Svěcený o práci a golfu

KDO KOHO OSLOVIL

Šel jsem v televizi po chodbě a v jedné kanceláři uviděl Kristýnu. Hned jsem si řekl, že to je ona. Moc se mi líbila. Zrovna jsem se rozváděl a neměl v úmyslu hned skákat do vážného vztahu, ale nešlo čekat. Kdybych něco nepodnikl, někdo by mě předběhl.

Petr Svěcený Provází fotbalovými zápasy na O2 TV Sport , kde rovněž uvádí populární talk show TIKI-TAKA. Mnoho let působil v České televizi, kde kromě komentování chystal zábavné pořady. Svého času pracoval v managementu FK Mladá Boleslav nebo jako mluvčí fotbalové reprezentace. Z prvního manželství má dvacetiletou dceru Kristýnu.

DOMÁCÍ PŘEVAHA ŽEN

Nikdy jsem neměl pocit, že mi chybí syn. I když se narodila Laura, moje třetí a asi i poslední dítě, měl jsem velkou radost a ani na vteřinu mě nenapadlo: Jéé, škoda, že nemám kluka. Mám tři skvělé dcery, k tomu manželku a fenku Molly. Mně se v téhle přesilovce žije dobře.

CO JE MŮJ VELKÝ KONÍČEK

Číslo jedna je golf. Baví dokonce i dceru Karolínu, stala se z ní moje parťačka. Docela často hraju na turnajích, které zároveň moderuju. Takže mám parádní argument domů: Ano, zase jdu na golf, ale přinesu i nějaké peníze.

PROČ UŽ NEJSEM ŠÉF

Asi pět let jsem byl šéfredaktorem O2 TV Sport a odpovídal i za fotbalovou sekci, ale obojího jsem se vzdal. Já nevím, ale možná neumím být šéf. Trápil jsem se. Chci dělat jen věci, které se týkají přímo mě.

Z ČEHO JSEM TEĎ NADŠENÝ

Úplně mě pohltila TIKI-TAKA LIVE. Na začátku března jsme byli dva dny po sobě v hale O2 Universum a vždycky bylo rychle vyprodáno. V dubnu budeme v Ostravě a už vážně přemýšlíme o O2 areně.

MŮJ VYSNĚNÝ HOST

Do talkshow si už dlouho přeju Leoše Mareše, ale kvůli jeho vytíženosti se mi pořád nedaří s ním dohodnout. Dalšími jsou Pavel Nedvěd a Petr Čech. A jeden už se mi bohužel nesplní – Karel Gott. Když Prima vysílala Ligu mistrů, byl jednou hostem ve studiu u Libora Boučka a ve snaze všechny pobavit hodně odborným jazykem rozebíral taktiku Plzně. Velký srandista.

KDY JSEM V PRÁCI BREČEL

Hned mě napadá zlatý závod Aleše Valenty na olympiádě v Salt Lake City 2002, který jsem měl tu čest komentovat. Byli jsme už několik let kamarádi. A dopustili se pořádné klukoviny. Před zlatým finále jsme si večer odskočili zahrát tenis. Kdyby si něco udělal, všechno by bylo v háji.

JAK MĚ DĚSÍ PADESÁTKA

Přiznávám, že to trochu řeším. Šedesátníci mi říkají, že v padesáti všechno začíná, a já na to někdy možná až trochu nerudně odpovídám: To tedy nevím, co začíná. Možná tak konec. Člověk může dělat jediné: snažit se každý den žít naplno.