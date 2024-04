Kirsten Dunstová promluvila o nevhodném chování režiséra, když jí bylo 16 let

Kirsten Dunstová se narodila v roce 1982 do rodiny vědeckého výzkumníka Klause Dunsta a Inez Rupprechtové, která provozovala galerii. Přestože předtím hrála už ve vícero snímcích, kariéru plně odstartovala coby jedenáctiletá rolí malé upírky ve firmu Interview s upírem, kde svým hereckým talentem ohromila i mnohem zkušenější kolegy.

V rozhovoru pro britský deník The Telegraph uvedla, že právě v této době ji byla matka Inez oporou. „Té dravé stránce tohohle oboru jsem se dokázala vyhýbat jen díky tomu, že matka mě doprovodila doslova kamkoliv,“ řekla.

V této souvislosti si vzpomíná hlavně na incident, kdy si ji nejmenovaný režisér pozval do své kanceláře a tam, když se spolu ocitli sami, jí položil podle herečky naprosto nepřístojnou otázku. Šokovaná Kirsten Dunstová, které v té době bylo 16, se následně s celou záležitostí svěřila matce.

Kirsten Dunstová a Brad Pitt ve filmu Interview s upírem (1994)

„Popravdě si ani nejsem jistá, jestli ještě točí, nechce se mi na to myslet. Ale můžu jen říct, že to nemělo nic společného s hraním a nebylo to jen tak ‚trochu mimo‘. Bylo to naprosto nevhodné. A já si pamatuju, jak jsem tam jen seděla s vědomím, že je něco špatně, ale netušila jsem, co s tím,“ popisuje. Jakmile se o tom dozvěděla její matka, obratem oznámila, že se její dcera na filmu podílet nebude.

Její následné kariéře to přitom rozhodně nijak neuškodilo. V dospělosti si vydobyla celosvětový úspěch, a to především rolí Mary-Jane v trilogii Spiderman s Tobeym Maguirem. V souvislosti s těmito filmy se mimo jiné aktivně účastí debat o problematice nerovných platů mezi herci a herečkami.

Na stříbrná plátna se vrátí i letos, konkrétně v akčním dramatu Občanská válka, kde hraje hlavní roli neohrožené novinářky. Film je zasazen do blízké budoucnosti a premiéru by u nás měl mít 18. dubna.