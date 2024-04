Nikdy jsem neřekla, že nejsem černoška, ohrazuje se Raven-Symoné

V reakci na rozhovor s tenkrát osmadvacetiletou herečkou se rozpoutala velká vlna kritiky. „Takže nechceš být označována za lesbu?“ zeptala se tehdy Oprah Winfrey.

Raven-Symoné zavrtěla hlavou. „Nechci být označována za lesbu,“ odpověděla stroze. „Chci být označována za člověka, který miluje lidi. Jsem unavená z těch nálepek. Jsem Američanka, nejsem Afroameričanka. Jsem Američanka.“

Nyní Raven-Symoné říká, že měla pocit, že celý internet explodoval a její jméno jako by skončilo v koši. Klip z deset let starého rozhovoru nedávno začal znovu kolovat internetem a někteří měli podle herečky pocit, že odmítá své afroamerické dědictví. Tak to ovšem podle ní vůbec nebylo.

Raven-Symoné Pearmanová jako Olivia v seriálu Cosby Show (1989)

„Moje komunita a další lidé mě odsoudili, protože to špatně pochopili. Neslyšeli přesně ta slova, která jsem řekla. Spousta lidí si myslela, že jsem řekla, že nejsem černoška. A to jsem nikdy neřekla,“ vysvětila a tvrdí, že její předchozí komentáře o tom, že není Afroameričanka, byly vytrženy z kontextu.

„Když řeknu, že nejsem Afroameričanka, přičemž tato nálepka se mnou nesouzní, neznamená to, že popírám své geny nebo že nejsem černoška,“ vysvětluje Raven-Symoné. „Znamená to, že jsem z této země. Narodila jsem se tady. Moje máma, můj táta, moji prarodiče. To tím myslím. Čistá logistika.“

Dodala, že rozumí své historii i tomu, odkud pocházejí její předci. „Chápu také, kolik krve, potu a slz prolili v této zemi, aby vytvořili Ameriku, ve které dnes žiji coby svobodný, šťastný, daně platící americký občan,“ dodala.