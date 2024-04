Smrt mámy mi připadá nedořešená, říká syn herečky Jernekové Filip Čáp

Filip Čáp je synem herců Národního divadla Kláry Jernekové a Josefa Čápa. Ti ho ovšem už když mu bylo půl roku odložili k prarodičům, kde vyrůstal. „Oba dva rodiče byli velmi herecky vytížení, ale možná taky svým způsobem nezralí na vychovávaní dítěte,“ vysvětluje Filip Čáp.

Jerneková a Čáp se rozvedli, když byly jejich synovi 3 roky. Čáp založil novou rodinu s operní zpěvačkou Gabrielou Beňačkovou a se synem se vídal zřídka.

Ten přesto prožíval dle svých slov idylické dětství, než v šesti letech našel v pokoji mrtvého dědečka. Pak se k němu a babičce přistěhovala matka. „Byl to někdy velký cirkus, někdy velké drama. Babička mi dávala pocit klidu, pohody a byla s ní strašná sranda. Maminka byla chladnější,“ vzpomíná Čáp.

Jeho matka začala pít a když byl v pubertě, hodně se ho to dotýkalo. „Nacházel jsem flašky, snažil jsem se ji na to upozornit, měli jsme o tom debaty, ale maminka to vždy zapřela. Tohle samotářské pití, které jsem u ní zaznamenal, bylo v období, kdy byla nevytížená a alkohol nahrazoval možná i nějaké emocionální vypětí,“ vysvětlil.

„Je to pocit bezmoci. Vidíš, jak se ti člověk hroutí před očima a už to není ani ta máma,“ popsal herec, který v osmnácti letech z domu odešel, ale stále babičku a maminku navštěvoval.

Jeho herecká kariéra se rozjela. Hrál v divadlech i televizi. V té době ale začali jeho příbuzní odcházet. „První odešla babička. Mně bylo 28 a babičce 86. To byl můj nejbližší člověk. O dva roky později zemřel tatínek. Ta smrt mě zasáhla velmi, protože mezi námi nebylo řečeno, co mělo být. Zůstalo to ve vzduchoprázdnu,“ říká.

Dva roky po smrti otce pak ztratil i posledního člena rodiny. Herečka Klára Jerneková zemřela 31. července 2003. „Na posteli ležela prázdná platíčka od Stilnoxu a prázdné lahve od whiskey,“ popsal Filip Čáp její byt, když tam po té zdrcující zprávě zašel. Ani jedno ale nemělo na její smrt vliv.

„Nechal jsem udělat toxikologickou pitvu maminky, kde se ukázalo, že neměla v sobě ani alkohol, ani prášky. Takže to působí dojmem naaranžovanosti a ta smrt mi přijde nedořešená,“ říká herec.

Klára Jerneková (1995)

Jako příčina smrti bylo uvedeno celkové vyčerpání organismu a lékaři vyloučili cizí zavinění. Filip Čáp o tom ale není přesvědčen. „Mám takový zvláštní pocit, že moje maminka měla na konci života kolem sebe velmi nepříjemné lidi, kteří z ní tahali peníze,“ vyjádřil své domněnky.

„Ti ji doprovázeli domů v určitých stavech a myslím, že si něco odnášeli z bytu a určitě si brali peníze a nějakým způsobem z ní tahali majetek,“ dodal Filip Čáp, který se po odchodu svých blízkých uchýlil ke studiu psychoterapie a kariéra tak šla na druhou kolej.

„Měl jsem období, kdy jsem chtěl všechno přebít alkoholem a od té doby těm rodičům víc rozumím. Znám pocit té sebedestrukce, kdy se chce člověk vypnout, tu energii přehodit, ale vím, že to tím způsobem nejde a není to v pořádku,“ říká herec, který své pocity osamělosti nyní vypisuje do básní.