Dceři volám každé dvě hodiny. Jsem posedlá matka, přiznává Heidi Klumová

Dcera supermodelky Heidi Klumové Leni Olumi Klumová začala studovat v New Yorku na vysoké škole, zatímco její matka s manželem, muzikantem Tomem Kaulitzem teď tráví spoustu času v Evropě.

„Je to šílené, nedávno měla Leni svůj první den na vysoké škole. Tento víkend se nastěhovala a já jí průběžně volám. Normálně to zvedne, povídáme si, ale pak tři, čtyři hodiny nic. A už se mi honí hlavou: Kde je? Co dělá? Proč neodpovídá? Obavy začínají,“ přiznala Heidi Klumová v talkshow moderátora Jamese Cordena.

Modelka není plně připravena smířit se s tím, že se její děti stávají samostatnými a nezávislými. „Nejdříve mají auto a řídí, a to je pro mě těžké. Pak se stěhují po celé zemi, a to je ještě těžší,“ stěžovala si v pořadu s tím, že dceři volá každé dvě hodiny a shání telefonní kontakty z celého dceřina okolí.

„Nejprve chci číslo její spolubydlící, abych mohla spolubydlící zpovídat, když to Leni nezvedne. A pak si seženu klidně číslo od sousedů,“ dodala Klumová.

Otcem Leni je zpěvák Seal. Kromě starší dcery má supermodelka také dvanáctiletou Lou, patnáctiletého syna Johana a šestnáctiletého Henryho.

VIDEO: Dcera Heidi Klumové, osmnáctiletá modelka Leni: