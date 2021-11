VIDEO: Několik surovin a Pohlreich vykouzlí báječný koláč během pár minut

Snadno dostupné ingredience jsou základem slaného koláče. Stačí jenom plát listového těsta, šunka, rajčata, mozzarella a pár listů špenátu. Na první pohled žádná vysoká kuchyně. Jenže kdo by měl čas po pracovním dni se věnovat dlouhému a pracnému vaření.

Zdeněk Pohlreich upozorňuje na maličký zádrhel při koupi listového těsta. „Existují dvě kategorie těsta. Jedno je s máslem, druhé s jinými tuky. Hádejte, které jsem si vybral já?“ servíruje svůj tip-vtip.

Z plátu listového těsta vykrojte dva kruhy, ideální je místo kružítka použít koláčovou formu, kterou budete používat. Ideální je ta s vyndávacím dnem, protože je snadné koláč z ní vyndávat.

Vymažte ji máslem a pak krátce na pánvi spařte špenát na másle s česnekem, nechejte okapat. A už můžete začít vrstvit.

Na dno formy vložte první plát listového těsta, pokračujte šunkou a do dalšího „poschodí“ začněte vrstvit střídavě na kolečka nakrájená rajčata s mozzarellou. Nakonec přidejte lístky špenátu. Samozřejmě nenechejte zahálet mlýnky se solí a pepřem.

Nakonec vezmete druhý plát těsta a pěkně ho přitlačíte na horní část. Aby měl koláč zlatavou barvu, potřete těsto rozšlehaným vejcem. Můžete ještě posypat sezamovým semínkem.

„Ten koláč je plný vlhkých věcí, tak musíme zajistit, aby se při pečení měla jak ta vlhkost odpařovat. Proto horní těsto propíchejte,“ radí Pohlreich.



Vložíte ho do trouby rozpálené asi na 190 °C na 20–25 minut dozlatova.

Nebyl by to Pohlreich, aby si i k podobnému snadnému pokrmu nevymyslel přílohu, aby mu to na talíři „hrálo“. Z nasekaných rajčat, vinného octa, bylinek, soli, pepře a oleje udělá dresing, ve kterém „vykoupe“ směs polníčku a rukoly, ovšem až těsně před servírováním, aby nezavadala.