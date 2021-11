VIDEO: Papriky plněné kuskusem. To je blesková večeře podle Pohlreicha

Zdeněk Pohlreich si v pořadu napřed zahrál na rychlé občerstvení a připravil kuřecí stripsy, jaké si většina lidí dává ve fastfoodech nebo rovnou objednává s dovážkou přímo domů. Přitom za dobu, než jídlo přivezou, měli byste ho jen s troškou námahy udělané sami, čerstvé a ze surovin, o kterých víte, odkud pocházejí.

A kuřecí prsíčka, kukuřičné lupínky pro děti, mouku, olej, vajíčko a strouhanku má určitě každý doma. Takže není problém si bleskově svépomocí uvařit sám, navíc za zlomek ceny objednaného nákupu.

Pohlreich se pustil i do složitějšího receptu, telecího blanketu. Což vypadá vznešeně, ale v podstatě je to zadělávané telecí. I to může být pro nekuchaře zdánlivě složité, ale princip je v podstatě jednoduchý.

Jde jenom o to, že se nakrájené maso napřed blanšíruje. „V podstatě je to průsečík české a francouzské gastronomie,“ tvrdí Pohlreich.

Maso pak necháte stát a na slanině upražíte kořenovou zeleninu, zalijete vývarem, přidáte divoké koření a maso a dusíte doměkka. Mezitím si na vedlejší plotýnce připravíte máslovou jíšku. Nakonec vyjmete maso a zeleninu z vývaru, zahustíte jíškou, maso vrátíte do omáčky a můžete podávat. Třeba se širokými nudlemi. Nic složitého.

Ovšem konečnou ránu všem, kdo se obávají vaření, připravil Zdeněk Pohlreich ukázkou plněných paprik s kuskusem. Přitom stačí jen vzít tlustostěnnou papriku, rozpůlit a zbavit semínek a bleskově opéct na pánvi.

Mezitím nakrájíte červenou cibuli a česnek, přidáte cuketu a necháte restovat na pánvi po paprikách. Pak zasypete kuskusem a zalijete vývarem.

Přidáte nakrájená rajčata a nakrájené sušené meruňky. „Často se ovoce přidává, dodává to tomu jídlu další chuť a zajímavost. Tak proč ne,“ říká Pohlreich.

Kuskus nemusíte vařit. Klidně ho odstavte a nechejte nabobtnat a vsáknout tekutinu. A než kuskus „dojde“, nakrájejte si sýr, nejlépe halloumi, který dobře snáší tepelnou úpravu.

Nakonec stačí jen směsí kuskusu a zeleniny naplnit papriky, nahoru posadit plátek sýra a v naplno rozpálené troubě na pět minut zapéct.