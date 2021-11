VIDEO: Pohlreich doma vzorně poslouchá manželku. Cizrnovou polévku necedí

Polévka z římského hrachu, tedy z cizrny, může posloužit jako rychlá záchrana večeře, když se celá rodina po práci a škole sejde doma a času moc nezbývá. Když na to budete myslet předem a namočíte si cizrnu dopředu, použijete ji, ale klidně můžete vařit i s hotovou cizrnou z plechovky.

Což Pohlreich určitě jako pravověrný kuchař neudělá. Jsou však situace, kdy přijdete domů a teprve začnete přemýšlet: Bože, co já zase budu vařit? A pak je taková plechovka ze spíže záchranou.

Jeho varianta spočívá v tom, že do cizrnového krému přidá plátky opečené slaniny, čímž polévce přidá nejen další chuť, ale zároveň přispěje i k tomu, aby lépe vypadala na talíři. Zároveň však nezapomíná na to, že k cizrně patří i česnek, takže jemně nakrájí rovnou tři stroužky česneku.

Začne tím, že v hrnci, ve kterém se pak bude vařit polévka, opeče plátky slaniny. „Chci, aby ta polévka voněla, tak si do té slaniny natrhám trošku tymiánu, oregana a rozmarýnu,“ doporučuje.

Zároveň přihodí česnek a nechá ho jemně zesklovatět. Protože na dně nechala slanina přípeky, zalije je troškou vývaru, aby se odlepily ode dna a rozpustily v tekutině. A pak už je čas vsypat cizrnu a dolít zbytek vývaru trošku nad úroveň nasypané cizrny.

Podle chuti můžete přikrájet ještě oregano a postupně přivést k varu. Hlídáte, dokud není cizrna měkká a vhodná k mixování.

„U nás doma je to tak, že já bych ji po mixování přepasíroval a scedil, žena má naopak ráda, když tam cítí kousky té cizrny. Takže to chodí po jejím. Ostatně ženatí už vědí,“ povzdechne si.



Po rozmixování se jako zázrakem změní voda s hrachem v polévku, jen je třeba hlídat konzistenci. Pokud je směs příliš hustá, klidně ji zřeďte zbytkem vývaru.

A nebojte se vlákniny, která tam po rozmixování zůstane. Na závěr přidejte trošku másla, které polévku zjemní a můžete servírovat.

Zdeněk Pohlreich je detailista, a tak do mísy, ze které si bude rodina nabírat, úhledně rozprostře kousky upražené slaniny, oregana a pár kapek olivového oleje. „Člověk by řekl, že je to prachobyčejná věc, ale přece jen chceme, aby to na stole vypadalo dobře,“ radí i pro obyčejné domácí stolování.

K dalším receptům, které Pohlreich ukázal, patří i vařený hovězí jazyk, který se kdysi jako pochoutka servíroval i v michelinských restauracích, pak jeho popularita ustoupila, špatnou pověst si jazyk vysloužil jako odbyté jídlo ve školních jídelnách, ale teď se jeho popularita začíná vracet. A zároveň Pohlreich i poradí, jak ho snadno „svléknout“.

Nechybělo ani sladké překvapení cukráře Daniela Combiho a na závěr přišlo rizoto z řepy s kozím sýrem.