Pohlreich rožnil „dvojitou“ vepřovou pečeni, učil pracovat s provázkem

Vepřová pečeně patří mezi levnější partie z vepříka. Možná proto, že si s ní málokdo ví rady. Na rychlou přípravu není příliš vhodná, protože je možná až příliš libová, proto se snadno vysuší a začne rychle připomínat podrážku z boty.

Proto se spíš využívá pro pomalé pečení a dušení. Pro Zdeňka Pohlreicha se proto možná právě tím stala výzvou, aby ukázal, jak vepřovou pečeni připravit na grilu.

„Je to ideální způsob, jak na jeden zátah nakrmit spoustu lidí. Uděláte si přípravu, a pak se můžete jít bavit s návštěvou a připravuje se to samo. A všichni se diví, kde je ten šrumec, který obvykle grilování provází,“ popisuje kuchař hlavní klady.



Předpokladem ovšem je, abyste byli technicky připraveni. To znamená, že pro přípravu na rožni potřebujete otočný rošt s motorem a gril s víkem.

Pro přípravu si Pohlreich připravil dva válečky pečeně, položil je stranou s tukovým krytím dolů a okořenil. Horní stranu obložil bylinkami a položil válečky na sebe. Spojené „dvojče“ pak ještě bohatě posolil.

Jelikož se taková sestava má péci na rožni, je třeba spojit kusy masa kuchyňským provázkem, podobně jako se svazuje roláda. „Dobře ho utahujte, protože se maso během přípravy vypeče a zmenší objem, tak aby se vám to nerozsypalo,“ upozorňuje.

A vzpomíná, jak se kdysi učil kuchařem a pořád se mu vázání nedařilo. Ale uklidňuje, že je to jen otázkou praxe, jen to nevzdávat. Na videu se ostatně můžete podívat, jak přesně na to.

To, co kuchaři dělají bez přemýšlí automaticky, můžete podle tohoto návodu lehce nacvičit i vy. A to bez toho, že byste si museli předem provázek odměřovat, takže můžete pracovat „s nekonečným klubíčkem“.

Jakmile budete mít napíchnuto na rožeň, vložte do grilu rozpáleného zhruba na 190 °C, na mřížku vložte misku z alobalu s trochou vody. Jednak tam bude skapávat šťáva z pečeně, jednak se vodou zvlhčí vzduch v uzavřeném grilu, což zabrání vysušování.

„Podle velikosti masa by rožnění mělo trvat asi hodinku deset až hodinku patnáct minut,“ upřesňuje Pohlreich. Jak se maso peče, tak bílkovina oba kusy masa spojí dohromady, takže i po nakrájení budou držet pohromadě. Než si doděláte omáčku nebo jiné přílohy, zabalte maso do alobalu a nechejte odpočinout, klidně i na vypnutém grilu.