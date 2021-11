Finalisté Masterchefa museli obstát v michelinské kuchyni Kašpárkova Fieldu

Radka Kašpárka, po operaci a rehabilitujícího, v porotě stále ještě nahrazoval Zdeněk Pohlreich, obávaný bojovník za lepší gastronomii. Takže byl svědkem toho, jak posledních šest finalistů vařilo s láskou s někým ze své rodiny, takže o dojemné okamžiky nebyla nouze.



Jíťa vařila se svými dvěma dětmi, Petra s neteří. Obě s nimi připravovaly moučník, a tiramisu i mini Pavlova se opravdu povedly. Besky vařila s maminkou býčí oháňku a jejich rajská omáčka nadchla. A Paolo s babičkou vyšli z této výzvy jako vítězové, a to překvapivě se zprvu podceňovaným, vylepšeným holandským řízkem. Paolo, Jíťa, Petra a Besky tak zabojovali o poslední zlatou zástěru v soutěži, a tedy i výhody pro další kolo.



Givi byl zklamaný, že se před svým starším bratrem nevytáhl lépe, chtěli svým vylepšeným gruzínským pokrmem opravdu oslnit, ale nevyšlo to. V tradiční podobě by byl býval podle poroty lepší. Ani Jakubovi s maminkou se moc nepovedl slaný koláč, inspirovaný společnou dovolenou. Takže oba mladí muži tentokrát zklamaní mířili na balkon, vařit už nemohli.



Čtveřici v kuchyni čekaly pod bedýnkou, zvednutou na Pohlreichův pokyn, suroviny na jídlo, které od nich mají nejraději jejich blízcí. A tak Jíťa našla suroviny na rizoto, Paolo na těstoviny carbonara, Petra na řízečky a Besky na arašídovou polévku s kokosovým mlékem, oblíbené jídlo své maminky.



Jenže to by nebyla soutěž Masterchef, aby to bylo tak jednoduché. Z daných surovin sice mohli použít všechny nebo jen některé, k tomu měli k ruce malou spižírnu, každopádně museli své domácí jídlo posunout na úroveň hodnou Masterchefa. Blýsknout se před svou babičkou se podařilo Paolovi, který rovnou chystal porci pro porotu a druhou pro ni. „Není to špatný,“ utrousila po ochutnání, aby si po vymetení talíře nakonec spokojeně utřela pusu a potěšena vydechla: „Pohádka“. Porota Paolův výkon také ocenila jako pozoruhodný, i když i jídla od Besky, Petry a Jíti byla vynikající; od počátku soutěže se ve vaření neskutečně posunul.



Radek Kašpárek se po úspěšné operaci páteře a následné rekonvalescenci mohl vrátit na své místo.

A na soutěžící čekalo další překvapení. Sice o berlích, ale vrátil se jim „jejich“ porotce Radek Kašpárek. Poděkoval Zdeňkovi Pohlreichovi za kolegiální pomoc, díky níž soutěž bez újmy překonala období jeho operace a nutné rekonvalescence. A hned soutěžící ohromil: odvážně je pozval do své restaurace Field, aby si vyzkoušeli vaření v kuchyni, která již čtyřikrát obhájila michelinskou hvězdu. Což by nezvládl leckterý profík.

A protože Paolo byl nakonec tím, kdo si zlatou zástěru vysloužil, věděl, že právě do kuchyně Fieldu bude vstupovat s nějakou velkou výhodou.



Náskok lze lehce prošustrovat, ví už i Paolo

Preciznost, tvrdá ruka a klidné vystupování, to jsou charakteristiky, které patří ke jménu Radka Kašpárka jako šéfkuchaře, jenž dokázal michelinskou hvězdu obhájit opakovaně. Což ani omylem není nic samozřejmého.



Paolo neměl v kuchyni Filedu zrovna svůj den, a to připravoval údajně nejjednodušší chod (jehněčí, vinný list, gouda, černý česnek). Jako jediný nakonec nedostal svolení Radka Kašpárka ho hostům naservírovat.

A neměli bychom zapomenout ani na odvahu, protože vzít si do moderní kuchyně na michelinské úrovni šest kuchařských amatérů, to chce pořádnou dávku důvěry. I sebevědomí, že je schopen je ukočírovat.

Všech šest zbývajících soutěžících tak dostalo jedinečnou možnost uvařit michelinské chody pod jeho přísným vedením. Každý sám za sebe vařil jeden ze šesti daných chodů, k nimž obdrželi podrobné recepty i s fotografiemi, jak má být naservírovaný. Radek Kašpárek na ně v průběhu vaření dohlížel, tu přispěchal se svým nožem či cennou radou, ochutnával.



Všichni věděli, že naservírovat je nechá jen jídlo, které bude naprosto dokonalé a vyhoví extrémním nárokům na pokrm hodný michelinského ocenění. Váženými hosty restaurace byli v tu chvíli Jan Punčochář s manželkou, Přemek Forejt se sestrou Gabrielou a Radkova žena.



Paolo povzbuzen dvojitou výhrou v předchozím kole vstoupil do kuchyně Fieldu asi zbytečně namachrovaně, což se mu bohužel vymstilo. Svou výhodu zlaté zástěry sice zúročil při výběru chodu a zřejmě náhodou si vybral ten nejjednodušší. Ale pak už ve stresu a pod dvouhodinovým tlakem vršil chybu za chybou a od Radka Kašpárka dostával pěkně za uši. Kliďase z Ostravy totiž v kuchyni překvapivě dokázal rozžhavit doběla.



Předkrm michelinského menu Fieldu: úhoř, kaviár, květák a houby (připravoval Jakub)

A přestože měl Paolo nakonec úlevný pocit, že jehněčí ve vinném listu s goudou a černým česnekem připravit dokázal, nekompromisní šéfkuchař ho po ochutnání vyvedl z omylu: tatarák ve smaženém vinném listu byl lehce přetažený a měl na michelinský standard příliš hrubou strukturu.



Paolo tedy nakonec jako jediný nedostal svolení svůj pokrm hostům michelinského Fieldu naservírovat, takže Paolův neopodstatněný pocit převahy byl v trapu. To Petra, která vařila souběžně s ním hlavní rybu degustačního menu (jeseter, kedlubna, medvědí česnek a lískový ořech), svůj pokrm zvládla a naservírovat ho pro ni bylo velkým zadostiučiněním.



Skvěle připravený vegetariánský pokrm z degustačního menu Fieldu: čistec, cibule, černý rybíz a lékořice (od Besky)

Petra, Jíťa, Besky, Givi i Jakub totiž vstupovali do michelinské kuchyně pořádně rozklepaní a pokyny Radka Kašpárka plnili do detailu, i když je nechal některé mezikroky dělat znovu a znovu, dokud nebyly dokonalé. Vážili si možnosti vaření v takové kuchyni si vůbec vyzkoušet, před nimi ještě žádný finalista Masterchefa takovou možnost nedostal. Brali to jako životní zkušenost k nezaplacení. Koneckonců podívejte se na video.

Jakub byl asi v největším stresu, protože předkrm nastartovává chuťové buňky (úhoř, kaviár, květák a houby) a musí vyvolat pocit štěstí. Besky vyfasovala čistec, cibuli, černý rybíz a lékořici jako druhý chod, Jíťa připravovala siku, švestku, petržel a pepř jako hlavní chod. A na Giviho zbyl dezert (rakytník, jalovec, bergamot, bezé), prý jeho nejslabší stránka v kuchyni. Musel být špičkový a celé degustační menu skvěle zakončit.



Nejlépe se s úklady vaření na michelské úrovni dokázala popasovat Besky, a to připravovala zřejmě nejtěžší chod celého menu. Sice vegetariánský, ale těžký na přípravu v časovém úseku 120 minut. Nejenže se tedy v příštím kole vyhne vyřazování, navíc jí Radek Kašpárek nabídl ve Fieldu stáž. A o tom se jí jako amatérské kuchařce ještě nedávno ani nezdálo.