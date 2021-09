Masterchef nehledá průměrnost, vítěz si kromě titulu odnese milion

A zatímco v minulých ročnících se soutěžilo o 500 tisíc korun, letos je finanční motivace pro amatérské kuchaře výrazně vyšší. „My tu částku trochu zvedneme, a to na dvojnásobek, cena pro vítěze je letos jeden milion korun,“ potěšil porotce Přemek Forejt nové soutěžící na úvod prvního castingového večera páté řady show MasterChef Česko.

S milionem v dlani se jednoznačně snadněji plní sny v podobě vlastního bistra, kavárny či třeba studia gastronomie v zahraničí. „Odměna milion je velká motivace, to má pak člověk mnohem lepší start, a mnohem rychleji si může začít něco svého,“ potvrdila jedna ze soutěžících.

Navíc se tým Masterchef Česko pro novou řadu inspiroval až v Austrálii a rozhodl se posílit osobní vztahy vznikající v masterchefovské kuchyni mezi adepty na titul a porotci. Nejde o nic jiného než o mentorství porotců, soutěž by mohla získat příjemný přesah. Během castingů si tak porotci postupně osobně vybírají svých deset uchazečů, které by rádi viděli v hlavní soutěži: ti od nich dostanou zástěru a odznáček s jejich iniciálami.

„Nechci, aby to diváci chápali tak, že teď mezi mnou, Honzou a Přemkem vznikne nějaká bojová nálada. Všem třem nám jde o stejnou věc, a to vybrat toho nejlepšího kuchaře mezi všemi. A ten se na konci téhle show stane novým Masterchefem. Zpočátku je to samozřejmě rozděleno do tří týmů, ale na konci bude jen jeden vítěz,“ upřesnil Radek Kašpárek.

Titul Masterchef umí dát šanci V roce 2020 vybojoval titul MasterChef Česko kondiční trenér Roman Staša a život mu to změnilo velmi výrazně. Podobně jako mladičké Kristíně Nemčkové o rok dříve, která si díky výhře plní svůj sen o studiu v Londýně. Dva zatím poslední vítězové soutěže Masterchef Kristína a Roman

A tak každý ze stovky adeptů, kteří byli z přihlášených uchazečů vybráni do castingových kol, postupně dostal příležitost předvést, co v kuchyni umí, a televizní divák tomu může přihlížet. „Každý z vás dostane šedesát minut, aby uvařil nejdůležitější jídlo ve svém životě,“ nastínil soutěžícím šéfkuchař Jan Punčochář. Pro porotu byla tato fáze soutěže časem pozorování, ochutnávání, příjemných překvapení i jednoznačných zklamání. A pro odvážné adepty soutěže v každém případě životní zkušenost.

A tak během prvním dvou televizních večerů s Masterchefem před porotu i diváky předstoupil například kamioňák, jehož bramborák porotu naprosto nadchl a nenechali na talíři ani drobek. A pokud si otevře vysněné bistro pro řidiče, zajedou si tam rádi na jídlo, nicméně pro tuto soutěž to nestačilo.

Zato Slovenka, která vykouzlila dokonalé pirohy, dokázala i s tak jednoduchým jídlem přesvědčit. Podle porotců byly její pirohy tak strašně dobré, že si ji do týmu vybral Jan Punčochář. Mladičká cestovatelka z Třince zase porotu uchvátila asijskými knedlíčky s konfitovanou mrkví natolik, že po ní se svou zástěrou v ruce skočil Radek Kašpárek.

Je to zajímavá přehlídka kuchařských amatérů. Zabodovala i bývalá špičková tenistka, která připravila nejlepší hovězí Wellington v historii soutěže: prostě proto, že „připravit ho za hodinu považuje za výzvu, a ty ji baví“. V týmu si ji bude hýčkat Přemek Forejt. Vietnamská máma malého kluka zase oslnila ananasovou a tamarinovou omáčku ke kouskům masa a Radek Kašpárek doufá, že pod jeho vedením to „Hanička“ dotáhne hodně daleko. Koho jídlo zajímá a baví, ten by se mohl mít s Masterchefem na co těšit.