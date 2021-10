Masterchef musí umět v kuchyni využít odřezky zeleniny i zvířecí hlavy

Televizní show má za sebou další dva vyřazovací večery, které stály účast v soutěži hned dvě dámy. Ten první byl ve znamení českého rodinného stříbra, konkrétně obložených chlebíčků, bramborového salátu a řízků.

Poslední roky zažívá česká lahůdkářská klasika renesanci a s podobou a složením chlebíčků se velmi úspěšně experimentuje. Své o tom ví Hana Michopulu, zakladatelka bistra Sisters zaměřeného právě na chlebíčky. Ta soutěžícím trochu pomohla inspirací, vše další už bylo na jejich fantazii a hlavně schopnosti upéct veku a lahodně kombinovat chutě.

Porotci ochutnali jen to, co lahodilo oku, a tři nejlepší chlebíčkáři, tedy Besky, Kiki a Givi, postoupili rovnou na balkon. Další se mohli před dalším vařením s rizikem vypadnutí zachránit při poznávačce ingrediencí v bramborovém salátu připraveném z dvaceti surovin. Vtipné přitom bylo, že někteří soutěžící jej označili za nejlepší salát, který kdy ochutnali, jiným připadal tragický. Každopádně nejvíc ingrediencí správně určili Kuba, Jana, Sabina, Petra, Maroš a Paolo, takže si i oni zasloužili postup.



Zbylí čtyři soutěžící měli během hodiny připravit co nejlepší bramborový salát s řízkem. Jitka se rozhodla pro maminčin recept a připravila řízek z masa z kuřecích stehen, dobře věděla, že nebude suchý. Také Tomáš a Zdeněk unikli vyřazení. Martině se vloudila chybička, salát byl nahořklý, a její cesta v soutěži tak nekompromisně skončila.

Zero waste je o respektu a pokoře

Další večer už patřil opravdu obávané výzvě, protože řada soutěžících má s neplýtváním v kuchyni poměrně problém. Buď špatně odhadnou množství surovin, nebo si s některými částmi zeleniny či masa prostě nevědí rady. „Už jste nás všichni přesvědčili o tom, že umíte vařit. Dnes nás musíte přesvědčit, že umíte šetřit,“ konstatoval Radek Kašpárek.

Plýtvání do kuchyně nepatří Všichni porotci soutěže Masterchef Česko jsou na plýtvání surovinami alergičtí: „Plýtvání a neúcta k jídlu. Na tom se shodneme všichni tři a myslím si, že fanoušci Masterchefa to potvrdí. Zvíře i rostliny si zaslouží slušné a pokorné zacházení,“ uvedl šéfkuchař Přemek Forejt, jehož kuchyně olomoucké restarace Entree je přístupu zero waste asi úplně nejblíže.

Nejprve jim Přemek Forejt předvedl tipy, jak beze zbytku zpracovat červenou řepu včetně listů, brokolici včetně košťálu a topinambur včetně slupky. Byl to umělecký koncert plný inspirace, většina soutěžících byla jeho master class lekcí naprosto okouzlena, jeho umění vidí jako opravdu hodno respektu.

Jako hlavní ingredienci, z níž pak připravovali hlavní jídlo, pak každý dostal jeden určitý druh zeleniny. Petra brokolici, Maroš kadeřávek, Paolo červenou řepu, Kiki žlutý mangold, Givi červený mangold, Zdeněk dýni, Besky kedlubnu, Jana fenykl, Sabina květák, Jitka mrkev, Tomáš petržel a Kuba topinambur. „Kdo bude při vaření plýtvat surovinami, ten se na balkon jednoduše nedostane,“ dostalo se jim ještě ujištění od porotců. Zato věděli, že kdo uvaří nejlépe, získá zlatou zástěru, a tedy imunitu a další výhody pro nadcházející dvě kola soutěže.



Nejlépe a nejchutněji navařila Jitka, která připravila vegetariánský mrkvový tajine s čočkou beluga. „Úžasná kombinace a vybrala jste si dobré koření,“ ujistil ji Přemek Forejt a podobně nadšen byl i Radek Kašpárek. Jitka byla hlavně šťastná, že porotci její jídlo ocenili. A byla si také vědoma toho, že finálovou desítku má díky zlaté zástěře už jistou.



Zleva: pokrm připravený z červené řepy (Paolo), topinamburu (Kuba), žlutého (Kiki) a červeného mangoldu (Givi).

Na balkon za ní vystoupali ještě Tomáš, Givi, Jakub, Maroš, Kiki a Zdeněk, jehož dýňové menu by se podle porotců dalo podávat ve špičkové restauraci. Také Petře se její brokolicový recept povedl, stejně jako carpaccio z červené řepy Paolovi. Postup si zasloužili.



Sabinu, Besky a Janu pak čekala nejen výzva vyřazovací, ale také jedna z z nejtěžších, protože pod bedýnkou před nimi čekaly na zpracování hlavy mrtvých zvířat. Na Sabinu hlavy skopové, na Janu králičí a na Besky obří hlava mořského ďase. Hlavy zvířat se obvykle vyhazují, porotci z nich však požadovali připravit lahůdku v podobě degustační porce.



Janě králičí hlavy na stole nevadily, jídlo se jí ovšem moc nepovedlo, což ji stálo další účast v soutěži.

Pro Sabinu to byl trochu šok. „Já jsem ještě nic takového asi neviděla,“ vysoukala ze sebe s pláčem a celá se rozklepala, takže ji Přemek Forejt uklidňoval. „Je to přesně o tom respektu, který v kuchyni je. Spousta lidí si myslí, že jen tak rostou a objevují se v supermarketech zatavený v těch pytlících. Já vím, že to není příjemný, ale je to přesně ta věc, kterou si každý z vás musí uvědomit. Nikdo z nás nechce, aby to zvíře zemřelo jen tak,“ konstatoval šéfkuchař.



Hlavy navíc mají na sobě to nejjemnější maso, vždyť taková líčka, to je delikatesa. „Nejlepší vývary jsou z hlav. Máte tam spoustu masa, jazyk, mozeček, to všechno se v kuchyni zpracovává,“ uvedl Jan Punčochář překvapen prvotní zděšenou reakcí soutěžících.



Sabina si nakonec s výzvou poradila na jedničku, podobně jako Besky. Janě zlomila vaz školácká chyba: kroketu z králičího masa a zeleniny zapomněla obalit v trojobalu, takže se jí při smažení rozpadla. Příští výzvy už tedy proběhnou bez ní.