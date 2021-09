Kašpárek s Punčochářem nekompromisně vyhodili půlku svých adeptů na Masterchefa

Další dva díly televizní soutěže odvysílané tento týden odhalily nejen poslední adepty, kteří si v castingu zasloužili postup do třicítky vybrané jednotlivými porotci. Šéfkuchaři Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt se také stali jejich mentory, každý svým deseti adeptům. Už je jasné i to, kteří Kašpárkovi a Punčochářovi koně patří mezi 16 nejlepších.

Šéfkuchař Radek Kašpárek se rozhodl, že si svůj výběr otestuje na surovinách, na nichž má postavené menu ve své restauraci Field. Patří mezi ně například jeseter, jeho nejoblíbenější ryba s jemným masem, již zmíněné jehněčí kotletky, černý kořen, kotrč, topinambury či morek.

Bylo čistě na soutěžících, které suroviny si ve spižírně vyberou, zda vsadí na jistotu, či budou riskovat a zkusí připravit něco, s čím zatím v kuchyni nepracovali. Jak trefně poznamenala jedna ze soutěžících: „Teď se bojím i obyčejných brambor.“ Banálně tak vystihla, jak se všech deset asi cítilo.

Každý z nich se rozhodl podle svého naturelu, každopádně ať zvolili kteroukoliv surovinu, hotové jídlo pomohlo ochutnávajícímu Radkovi Kašpárkovi vždy přesně odhalit nejen jejich povědomí o základních kuchařských pravidlech a postupech, které prostě neošidíte. Měl pak jasno i v tom, jaký respekt cítí k surovinám a jaký mají cit pro práci s tou kterou z nich.

Do své pětky postupujících si vybral Kristýnu, Veroniku, Filipa, Janu a Martinu, ostatní zůstali před branami soutěže a museli odevzdat již vybojovanou zástěru. Jen soutěžícímu Honzovi Kašpárek slíbil, že ještě dostane možnost zabojovat o svou druhou šanci.

Jan Punčochář si svých deset vybraných adeptů z castingu jednoduše otestoval na přípravě své nejoblíbenější ryby, mořském jazyku, který patří mezi platýse. Poté bylo jasno, kdo umí filetovat ryby a má zkušenosti s jejich přípravou. A přestože někteří připravovali podobnou rybu poprvé, dokázali postoupit. Koneckonců, dostalo se jim instrukcí, jak přesně mořský jazyk vyfiletovat a odstranit kůži, jak se můžete přiučit na videu.



„Mořský jazyk je jedna z nejjemnějších ryb, ale jeho příprava neodpouští chyby. A jestli někdo zničí tuto geniální rybu, tak se bohužel do finálové šestnáctky nepodívá,“ okomentoval zadání Přemek Forejt.

K dispozici měli soutěžící kromě dané ryby opět i dobře zásobenou spižírnu a hodinu času. „Podle mě, kdo nestihne za hodinu uvařit dobré jídlo, není dobrý kuchař,“ okomentoval to jeden ze soutěžících. Aby si vzápětí naostro vyzkoušel, že kdyby posledních deset minut nezafinišoval, v soutěži by skončil, aniž by postoupil mezi nejlepší.

K pohodě při vaření soutěžícím tentokrát nepřidalo ani to, že jedna z adeptek vaření vzdala ještě před koncem, protože se jí podařilo mořský jazyk „úplně rozmasakrovat“. Dobrovolně opustila studio a tedy i soutěž. „Jestli jste si nevšimli, už je vás jenom devět,“ upozornil ostatní Honza Punčochář, aby jim připomněl, že ryba vyžaduje jemné zacházení.

„Myslete na to, že je to jemná surovina, která je delikátní, a vy z ní potřebujete dostat to nejlepší. V jednoduchosti je krása a síla, takže nevymýšlejte blbosti, ale prostě udělejte dobrou rybu, dobrou omáčku a jednoduchou přílohu. To stačí,“ uděluje jasné instrukce Jan Punčochář.

Nakonec se z jeho desítky adeptů na balkon, a tedy i do šestnáctky nejlepších, dostali Marian, Paolo, Zdeněk, Givinar a Petra. Druhou šanci dostane Karin, takže minimálně jednou ještě vařit bude, za což je ráda.

Porotci postupujícím slíbili, že udělají maximum, aby se v kuchyni Masterchefa co nejvíc naučili. V šestnáctce těch nejlepších, kteří postoupí do vlastní soutěže, zbývá ještě šest míst, o něž se na televizních obrazovkách zabojuje příští týden.