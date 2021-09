Soutěžící prověřila česká klasika. Masterchef musí povýšit i svíčkovou

Když si v castingových kolech každý ze tří porotců – tedy Radek Kašpárek, Jan Punčochář i Přemek Forejt – vybrali po deseti soutěžících, jimž se stali mentory, do užšího výběru logicky postoupilo třicet nejlepších. Pro většinu amatérských kuchařů bylo už to svým způsobem vítězství.

Své vybrané soutěžící si minulý týden v kuchyni u sporáku otestovali a rovnou zredukovali na polovinu Jan Punčochář a Radek Kašpárek, což vygenerovalo první desítku finalistů. Přemek Forejt se rozhodl vybrat si svoji pětici nejlepších pro finále na základě toho, jak zvládnou zpracovat a chuťově nakombinovat jeho oblíbené suroviny. Mj. srnčí nebo telecí maso, černý kořen, rakytník, pomeranč, mrkev. Z koření badyán, který se skvěle hodí k mrkvi, nebo jalovec hodící se naopak k rakytníku.

„Nechci nic překombinovaného, ale chci zajímavost,“ slyšeli od Forejta soutěžící, kteří kromě daných surovin mohli použít už jen to, co našli v malé příruční spižírně. Tedy například cibuli, olej, vajíčka, smetanu, pár čerstvých bylinek. Ostatní už bylo na nich.

Všichni sáhli po srnčím mase, jediná soutěžící pak našla odvahu připravit ho jinak. Tedy nepéci ho, jen marinovat. Byl to risk, devatenáctiletá blondýnka si toho byla dobře vědoma a během přípravy panikařila se slzami na krajíčku, když se jí například příliš nevedla jalovcová majonéza. Nicméně výsledek byl nakonec skvostný, což ji vystřelilo mezi postupující.

A bezpochyby k tomu přispěly Přemkovy věcné a přínosné rady během hodinové přípravy jídla, za něž mu jistě byli vděční i další soutěžící. Podívejte se pro představu na úvodní video, s jakým zapálením pro věc a s jakou radostí dokáže mladý, ale zkušený šéfkuchař z Olomouce předávat svůj um a zkušenosti dál. Nejlépe z toho dokázali vytěžit bývalá tenistka Jitka, hudební skladatel Jakub, řezník Petr, profesionální cyklista Tomáš a již zmíněná, teprve devatenáctiletá studentka Sabina.

O poslední místo ve finálové šestnáctce pak vzápětí zabojovala jak Míša z Forejtova týmu, tak projektová manažerka Karin z týmu Jana Punčocháře a mladičký student Honza od Radka Kašpárka. Úkol jim zadával a o jejich osudu rozhodl loňský vítěz soutěže Roman Staša. A avokádo. Právě avokádo bylo hlavní ingrediencí, z níž měli za 45 minut připravit cokoliv dokonalého, co přesvědčí, že právě oni do finálové šestnáctky patří.

Míša připravila lososový tatarák s avokádem a avokádovou pěnou. Porotce zaujala už překrásným servírováním a po ochutnání i skvělým tatarákem a pěnou z avokáda a smetany. Honza připravil guacamole, tatarák z tuňáka a mandlovou salsu, a porotu naprosto uchvátil dokonalou chutí. Karinino avokádové rizoto s restovanými krevetami nadchlo krémovostí, ochucením i chutí avokáda, kterou nepřebil parmazán, což všechny překvapilo. Jenže do šestnáctky už mohl postoupit jen jeden z nich, což nakonec byla Míša.

Svíčková žije, soutěžící ji dokázali posunout výš

Svíčková bývá rodinným pokladem, lahodný pokrm, který vaříme o víkendech, když se sejde rodina. A právě příprava svíčkové byla prvním úkolem šestnáctky finalistů letošní soutěže Masterchef. Což například pro Slovenku Besky nebylo jednoduché, když neměla toto jídlo tak dobře nachutnané jako ostatní. Ani Givinar zvaný Givi svíčkovou nikdy nevařil.

Možná to ale nebyla tak úplně nevýhoda, nebyli ničím svázáni, mohli jen překvapit. A porotci se s nikým nemazlili, pokrm ochutnali jen od těch tří ze svých koní, kteří je zaujali již během vaření. Na dokonalou přípravu masa, omáčky plné chuti i přílohy přitom měli pouhé dvě hodiny.

Dokonalá svíčková vynesla do bezpečí balkonu Maroše, Giviho a Sabinu.

Všichni tři šéfkuchaři stále zdůrazňovali, že omáčka musí mít plnou chuť, potřebuje tedy vývar a do základu musí přijít naprosto všechno, od kořenové zeleniny po koření. Maroš klasiku miluje, tak se jen snažil o co nejvýraznější chuť, Petr zariskoval a místo tradičních brusinek připravil jako přílohu džem z čerstvých ostružin, Givi dal do základu citronovou kůru (Jan Punčochář mu poradil, aby z ní seřízl spodní bílou hořkou část).

Přemek Forejt se rozhodl ochutnat od Sabiny, která dělala maso jako minutku a do knedlíku přidala špek a orestovala ho. I Jakub zaperlil a dočkal se pochvaly, Petr ostružinovým džemem zabodoval, stejně jako výraznější chutí omáčky inspirované kuchyní jeho maďarské babičky.

Radek Kašpárek se rozhodl ochutnat od Kiki, u níž by porotci vyměnili jen knedlík, podobně jako u Martiny. Filipovi se povedla silná omáčka, pro jeho mentora bylo jeho jídlo super. Honza Punčochář se rozhodl ochutnat od Maroše. A jeho knedlíky jako peříčko, skvěle připravené maso, vychucená omáčka a brusinky dochucené jalovcem stály jeho mentorovi za gratulaci a stisk ruky. I Paolovi se svíčková povedla a Givi ji přidanou citronovou kůrou také dokázal povýšit na luxusní jídlo.

Za svou naprosto dokonalou svíčkovou pak do bezpečí balkonu mohl vystoupat skvěle vyvařený Maroš, teprve devatenáctiletá Sabina a překvapený Givi. Všechny ostatní vzápětí čekal další úkol: připravit k nedělnímu obědu domácí moučník. Prostě jakýkoliv sváteční dezert.

Tentokrát porotci ochutnali dezerty všechny, ať už šlo o perník nebo bublaninu. Francouzský hruškový obrácený koláč pak vynesl na balkon Zdeňka, aniž by se porota moc rozmýšlela. Makové šúlance zase před dalším vařením a případným vypadnutím zachránily Besky a čokoládová beze roláda vyšoupla na balkon skromného Jakuba.