Sushi prověřilo um i nervy adeptů na Masterchefa, řezník to vzdal

Hudební skladatel Jakub vařit umí, právě díky tomu získal zlatou zástěru, která mu přinesla určité výhody. On je ovšem nedokázal úplně využít.



V devátém dílu televizní show soutěžící čekala venkovní výzva na téma dožínek, takže ta nejtradičnější domácí kuchyně. Právě Jakub měl za úkol vybrat kapitány pro červený a modrý tým. Jedním se stal on sám, jenže proti sobě netakticky postavil zkušeného Maroše, který exceluje nejen v kuchyni. Má totiž jako stavbyvedoucí i zkušenosti s vedením týmu lidí.

Při venkovní výzvě, kdy soutěžící musí ve venkovních podmínkách často improvizovat, se jasně ukázalo, že Jakub si s kolegy u sporáku rozumí. Týmu však chyběl opravdový šéf, který by z něj vyždímal maximum.



Právě důslednost, rozhodnost a schopnost ujasnit si společně cíl tak zřejmě nekompromisně rozhodly ve prospěch červených. A to jak v dílčích soutěžích, přinášejících výhody, tak ve finále. Červení jednoznačně uvařili lépe, rozhodli strávníci z řad folklórního souboru.



Pro Jakuba měla porážka hodně hořkou příchuť, protože pro jednotlivce jeho týmu to znamenalo, že v dalším kole budou muset zabojovat o přežití v soutěži. Jen on sám měl postup jistý. „Je to poprvé, co jsem vedl takový tým. Asi jsem měl udělat víc. Mrzí mě to,“ hodnotil zpětně svůj výkon.

Kdo selhal při dožínkách, ochutnal Japonsko

Giviho, Paola, Sabinu, Kiki, Besky a Petra tak čekala vyřazovací výzva na téma japonské kuchyně. A aby dokázali, že umějí v kuchyni spolupracovat, což se jim při dožínkové výzvě moc nedařilo, byl to úkol pro dvojice.



S tím, že jeden šéfoval a druhý musel poslouchat a makat, aby předvedli skvělou týmovou práci. Jako praví Japonci. Jejich úkolem bylo naplnit za 60 minut typický japonský bento box (jídelní krabičku s přihrádkami) tak, aby obsahoval: nudle, zeleninovou tempuru, salát z mořských řas, japonské špízy, pečenou rybu a omáčku.

Besky a Givi připravili nejlepší bento box, což je posunulo do dalšího kola soutěže. Zbylé čtyři soutěžící čekala vyřazovací příprava sushi.

Kiki, která procestovala kus Asie, tvořila tým s Petrem, jenž byl směrem na východ nejdál na Moravě. Paolo byl ve dvojici se Sabinou a Besky s Givim, milovníkem asijské, a tedy i japonské kuchyně. Ti poslední jmenovaní také zvládli tento úkol nejlépe a měli postup jasný.

O tom, kdo v soutěži Masterchef v 10. díle skončí, tak rozhodlo sushi. Příjemným překvapením byl pro soutěžící špičkový sushi master Richard Tomáš z restaurace Yamato, od něhož dostali úžasnou lekci: jak na přípravu rýže, filetování ryb a krájení jejich masa (viz video) a další. Což jim kolegové v bezpečí balkonu na jednu stranu i docela záviděli.

Petrovi japonská vyřazovací výzva nesedla a ze soutěže Masterchef vypadl.

Na place pak Kiki, Petr, Paolo a Sabina zůstali sami, spolu se surovinami a 90 minutami času. I porotci přiznali, že jejich úkol zdaleka není jednoduchý, dokonalé sushi se nenaučíte za pochodu. Nicméně Kiki je asijská kuchyně velice blízká, Paolo sushi miluje a má ho nachutnané, ti dva si věřili. Sabina sice neskrývala, že sushi nesnáší, ale současně šla do výzvy s jasným rozhodnutím nevypadnout právě na něm. A udělala pro to maximum.



A řezník Petr? Ten si prý sushi občas dělá doma, ale filetování ryb a jemná soustředěná práce, kterou příprava sushi vyžaduje, mu neseděla. Přesto se snažil a kolegové z balkonu ho hodně podporovali, nicméně finiš nakonec v podstatě vzdal. A tak mu sice sushi master Richard Tomáš pochválil skvěle připravenou rýži, jinak byl ovšem jeho výkon ze čtveřice bojující o postup jednoznačně nejslabší. Což pro něj znamenalo padáka.