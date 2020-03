Odpadl nám odpad. 10 nejznámějších mýtů životního stylu zero waste

Když americká blogerka francouzského původu Bea Johnsonová vydala v roce 2013 knihu Zero Waste Home, způsobila tím malou zelenou revoluci. Publikace byla od té doby přeložena do pětadvaceti jazyků – do češtiny jako Domácnost bez odpadu. Jejími pravidly Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot, tedy Zamítněte, Zredukujte, Zužitkujte, Zrecyklujte, Zkompostujte, se řídí statisíce lidí.