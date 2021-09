Itálie a smažená jídla vyřadily první dva adepty na titul Masterchefa

První vyřazovací výzva začala nenápadně, ale vlastně zostra. Znáte správné originální názvy těstovin nejrůznějších tvarů a velikosti? A teď si představte, že je před vás nasypou na talíře a pojmenujte je. Italsky.



Deset soutěžících, kteří nastoupili v černých zástěrách, evokujících, že tento večer může dopadnout jakkoliv, si nemohlo být jisto vůbec ničím. Své jisté měli jen ti, kteří si své místo na balkoně vybojovali už v minulém kole. Svou roli samozřejmě hrálo, kolikátý jste v určování těstovin na řadě, třeba torteliny či špagety zná nepochybně každý.



Mezi těmi, kdo museli vědomosti nahradit praktickým vařením a upéct chuťově co nejdokonalejší pizzu, nicméně skončil i Moravák Paolo, poloviční Ital, který ovšem italštinou moc dobře nevládne, což je škoda. Ale aspoň se mohl předvést při práci s těstem na pizzu. „Práce s těstem mě hrozně baví. I doma, i když se nikdo nedívá, tak si s tím těstem prostě hážu. Tou rotací se to těsto roztahuje rovnoměrně, takže to má svůj smysl, není to jenom divadlo,“ vysvětloval zaujatě do kamery.

Zrovna nejlepší pizzu podle poroty ovšem nepředvedl, takže musel doufat, že ji přesvědčí jeho italská zmrzlina, maková s povidly. A ta ho skutečně do bezpečí balkonu dostala. Svou zmrzlinou naopak nepřesvědčila Míša z Forejtova týmu, což ji jako první připravilo o zástěru a účast v soutěži.

Smažené kroužky ze soutěže vyřadily Filipa

„Předveďte co nejlepší smažené jídlo. Ale neochutnáme od každého.“ Už tato hláška dokázala některé z patnácti zbylých amatérských kuchařů opět pěkně znervóznět. Jiné to ovšem dokopalo k takovému výkonu, který jim zajistil, že protentokrát měli vyhráno.

Porotci požadovali, aby připravené smažené jídlo bylo křupavé, a přitom šťavnaté, nakonec o všem samozřejmě rozhodovala výsledná chuť. A Kašpárek, Punčochář i Forejt ochutnali všechno možné od šťavnatého řízku přes obalované filé, smažené dopalované těsto po krevety v tempuře. Nejvíc je ovšem paradoxně překvapil Jakub: smažená jídla miluje, takže dokázal obyčejné kuřecí stehýnko povýšit na delikatesu. Vysloužil si za to dokonce zlatou zástěru, která mu na dvě kola zajistí imunitu.



Deset kuchařů, kteří svým smažením porotu úplně nenadchli, muselo ještě zabojovat a pro mnohé v nelehké disciplíně: smažených dezertech. A právě Jakub vybíral, kdo bude připravovat sicilské plněné trubičky cannoli, španělskou sladkost churros z odpalovaného těsta, taštičky z filo těsta, jablíčka v županu či americké donaty.



V dezertech úplně nezabodovali Tomáš s Filipem, takže právě před nimi se nakonec ocitly dva pytle cibule, aby zcela triviálně rozhodly, kdo z nich bude v soutěži pokračovat. Dostali půl hodiny na to, aby nasmažili co nejvíc cibulových kroužků.



Filip byl nervózní a zmatkoval, Tomáš je zřejmě jako profesionální závodník na stres zvyklý a dokázal zůstat v naprostém klidu. Nenechal se rozhodit a výzvu přesvědčivě vyhrál. Filip, kterého měl pod svými mentorskými křídly Radek Kašpárek, se tak musel se soutěží rozloučit.