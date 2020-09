Historie Škody začala před 125 lety rukoudáním dvou Václavů

Má brzdu místo plynu a řazení je tělocvik

Zelená laurinka si to štráduje podél žlutého pole a moc jí to sluší. Jízda s ní člověku dokáže, že pionýři motorismu museli být opravdoví frajeři. Moderní řidič zhýčkaný rozmařilostmi jako je střecha, světla nebo jízdní vlastnosti, by šel raději pěšky. Vždyť to auto má řadicí páku venku, vedle kabiny! Čtěte dále.