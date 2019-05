S šedesátiletou štramandou na výletě. Krásná první Octavia slaví

70 let škodovek v Kvasinách Továrna v Kvasinách se stala pobočným závodem mladoboleslavského AZNP 1. října 1949 na základě vyhlášky ministerstva průmyslu. První auto tam ovšem firma Františka Janečka vyrobila už patnáct let před tím, byla to Jawa 700 (licenční DKW), následně pak v prostorách bývalé pily stavěli Jawy Minor. Po válce fabrika vyráběla tehdy víceméně kusově nejprve Superb a následně otevřenou verzi Popularu a Škody 1200. Vzpruhou pro fabriku bylo zavedení výroby Škody 450, ze které se následně stala Felicia. Brzy se k ní přidala Octavia Combi, která vydržela ve výrobě až do konce roku 1971. Od sedmdesátých let se Kvasiny specializovaly na kupátka, všechno začalo slavnou Škodou 110 R, následovalo Garde a pak Rapid. Po nich už začíná éra Škody vedené koncernem VW. Po Favoritu pick-up následuje Fabia sedan, Roomster a především Superb a Yeti. Novodobý Superb dnes vyjíždí z Kvasin ve třetí generaci a první SUV v nabídce značky a ve fabrice na Rychnovsku nahradily hned dva nástupci Kodiaq a Karoq (plus příbuzný model Seat Ateca). Už dnes je jisté, že se v Kvasinách bude vyrábět příští Volkswagen Passat. To je na fabriku, která byla v poválečných desetiletích několikrát na pokraji toho, že namísto celých aut bude vyrábět jen komponenty, skvělý výsledek.