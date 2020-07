Na návštěvě garáže Čapkových. Slavný spisovatel řídit nemohl, měl šoféra

Nové prostory v památníku byly slavnostně otevřeny při příležitosti výročí 85 let od jejich první cesty do Alp. Garáži vévodí stejný typ auta s identickou dvoudveřovou uzavřenou karoserií, kterou Čapek se Scheinpflugovou jezdili.



„Myslím, že se ta garáž příliš neliší od podoby, jakou měla ve druhé polovině 30. let, kdy ji Karel Čapek nechal zřídit,“ řekl ředitel památníku Zdeněk Vacek. Stěny tvoří původní neomítnuté zdivo z tvárnic, autentická je i podlaha z udusané hlíny. Novodobá je podle Vacka jen dřevěná stěna oddělující část k parkování od technického zázemí a přibyly informační panely s Čapkovými fotografiemi a citáty na téma motorismu. „Byla zarovnána různým harampádím, to jsme vymetli. Větší pavučiny pryč, menší necháme, říkal jsem kolegům,“ líčí Vacek pro iDNES.cz, jak se snažili zachovat co nejautentičtější podobu garáže.



„Zatím jsme neobjevili dobové fotografie, na kterých by byl Čapek vyfocen se škodovkami u garáže, víme jen o krátkém filmu, kde se mihne na pár sekund,“ dodává šéf památníku Vacek. „Snad se nám podaří z něj nějakou fotku vytvořit.“



Dvě škodovky

Ve spisovatelově domácnosti se vystřídaly dva automobily Škoda: Popular a Rapid. Majitelkou byla Scheinpflugová, Čapek pro závažné onemocnění nezískal vůdčí list, jak se tehdy říkalo řidičskému průkazu. Pro delší cesty dvojice využívala služeb profesionálních řidičů. „Jak vzpomínal její bratr, Olga moc neřídila a bylo to tak dobře. Čapek jí říkal jsi vyplašená jak zajíc, ty nemůžeš moc jezdit,“ líčí Zdeněk Vacek. „Takže se v autech střídali různí známí a najímaní řidiči.“

„Známe výrobní čísla jak originálního popularu, tak originálního rapidu. Ač po nich dlouhá léta pátrám, i další kolegové, nepodařilo se zjistit, že by se dochovaly,“ uvedl Vacek.

Rapid byl v garáži schovaný zřejmě i přes druhou světovou válku. Poslední zmínka o autě je z roku 1945. Po osvobození se ve vile ve Staré Huti usadili důstojníci Rudé armády. „Když se do domu dostala Olga Scheinpflugová společně s válečným korespondentem, vVzpomínala, že do škodovky nacpali, co se dalo a na laně ji za vojenským džípem odtáhli do Prahy,“ popisuje Vacek. To je poslední stopa, která existuje.



Rapid vystavený v památníku přesně odpovídá nejen provedením, ale dokonce i datem výroby 12. ledna 1937.



„Exponát nese výrobní číslo 48 443, vůz Olgy Scheinpflugové měl 48 434. Kontrola obou podvozků proběhla v automobilce ve stejný den 12. ledna 1937, shoduje se i datum dokončení obou vozů 13. ledna,“ cituje z údajů archivu Škody Vítězslav Kodym, mluvčí muzea značky. Výrobní kapacita tehdy byla kolem stovky aut za den.

Vacek předpokládá, že vůz ze sbírky renovátora historických vozidel Jiřího Valacha bude v památníku nejméně rok a pak se bude shánět jiný. „Mám soukromě také rapida. Pravda, o tři roky mladšího, ale v zásadě je to stejně vypadající vozidlo, jezdím s ním. Když bude nejhůř, tak vystavím to,“ uvedl Vacek.



Olga Scheinpflugová s Rapidem v Alpách

Šéfovi památníku, kam jezdili Čapkovi od roku 1935 na letní byt, je historie motorismu blízká. V minulosti podle archivních podkladů zrekonstruoval cesty Čapka a Scheinpflugové do Alp a méně známé aspekty vývoje spisovatelova vztahu k technice publikoval v knize Za volantem s Karlem Čapkem.

Zdeněk Vacek pro iDNES.cz ve videu popisuje dobře zdokumentovanou historii vozu, který je v Čapkově garáži nyní k vidění.



Expedice do Alp

Čapek s Scheinpflugovou podnikli obě cesty do Alp v červenci, nejdříve v roce 1935 s popularem a o dva roky později s výkonnějším a rychlejším rapidem. Na první předsvatební cestu vyrazili v pátek pátého července, během ní spisovatel požádal herečku po patnáctileté známosti o ruku. Po návratu do Prahy je 26. srpna 1935 popular dovezl na svatbu.

Podle dobového záznamu dochovaného v archivu Škoda Muzea byl první škodovkou Scheinpflugové základní model tehdejší mladoboleslavské nabídky, litrový čtyřválec Škoda Popoular typu 418. Šlo o uzavřený dvoudveřový automobil v hodnotě 19 900 Kč. Čtyřsedadlový vůz o výkonu 22 k (16 kW) bez posádky měl asi 750 kg a dosahoval rychlosti 90 km/h při spotřebě 7,5 l na

100 km.

V reklamní kampani značky Škoda se v roce 1935 uplatnilo dobrozdání populární umělkyně, pózující s popularem na vysokohorské silnici: „Dopis Škodovce. Ráda podepisuji, že zasněžené hory v pozadí jsou nekašírovaná skutečnost a naprosto žádné divadelní dekorace. Jsou to pasy Švýcar a Dolomit, jichž výšku 2 200 m Popular vyjel bez práskání bičem. Mám na svůj malý vůz hezké vzpomínky jako žena i jako šofér, tak až ho roztrhám, koupím si asi zase něco z Vašich stájí. Srdečně Olga Scheinpflugová.“

V pondělí 8. března 1937 vystřídal v domácnosti Karla Čapka původní Popular model střední třídy jménem Rapid. Opět s dvoudveřovou uzavřenou karoserií. Tímto čtyřmetrovým vozem, dosahujícím díky čtyřválci 1386 cm³ o výkonu 31 k (23 kW) rychlosti až 100 km/h při 9,5litrové spotřebě lihobenzinového paliva, se manželé hned v létě toho roku znovu vydali do Alp. „Tentokrát je asi 3 500 dlouhá trasa dovedla až do Chamonix, na úpatí Mont Blanku,“ popisuje Vítězslav Kodym.